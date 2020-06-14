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精材蘋果大單陸續到位

聯合新聞網 / 萬寶週刊
圖／路透
圖／路透

【撰文／王榮旭】

近期美股走勢強勁，科技股指數那斯達克與費城半導體雙雙創下歷史新高，那斯達克突破歷史性的萬點大關，電子股對景氣敏感，當景氣開始回溫，電子股往往衝第一，台股以電子族群為大宗，走勢往往那指、費半成正相關，大盤未來將往12197的歷史高點挑戰，我先前就講過外資把台股看太壞，今年1～5月外資總計賣超台股6617億，如今美股走高，美元走弱、台幣走強，外資回補台股的壓力越來越大，6月以來外資回補超過500億台幣，但遠比前面賣超的龐大金額還差很多，外資回補潮短時間不會結束，外資點火對像必然是大型權值股，例如台積電(2330)，原本外界擔心台積電會因華為禁令而受害，但蘋果等手機品牌迅速填補了華為空出的份額，這也是蘋果近期股價創新高的原因之一，蘋果走強將加速資金流入台灣的蘋果供應鏈，比如說臻鼎(4958)、台郡(6269)、GIS-KY(6456)和玉晶光(3406)等。

資金加速流入蘋果供應鏈

今年下半年蘋果推出新款的5G iPhone，仍將採用OLED的面板，過去蘋果的OLED面板由三星和LG提供，今年傳出京東方也將加入戰局，而京東方觸控貼合的合作廠商正是GIS。過去GIS的手機業務由於蘋果減少LCD使用而下滑，現透過京東方，切入蘋果新iphone OLED觸控貼合訂單，手機業務量也有望觸底反彈，我們估計今年將是GIS業績最差的一年，全年EPS 9～10元，明年業務量上升後EPS可以上看12元。這也是為什麼GIS最近股價從90多漲到120，漲幅超過3成，股價依然欲罷不能的原因；法人投信也持續認養，後勢看好。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1389期】

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