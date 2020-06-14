瑞磁檢測技術極具潛力

【撰文／王榮旭】

美國NBI生技指數在4月、5月的大漲之後，到6月NBI還是繼續維持在高檔，台灣生技多頭不變，生產新冠檢測試劑的瑞基(4171)，股價一再走高，5月份業績也再創新高，月增近30％、年增更是高達422％；口罩大廠恆大(1325)，股價也在6月9日漲停站上198.5元的新高，防疫股經過6月初的整理之後，不排除再漲一波。例如，疫苗股的國光(4142)與高端(6547)，現在各國都在積極研製疫苗，不管哪國最先成功，只要確認安全有效就將進入大規模量產，到時候國光與高端就有代工的機會；當然也不排除兩家廠商能成功開發疫苗，內銷轉出口，根據最新研究顯示，新冠疫苗無法達到永久性防護效果，可能得像流感疫苗年年重復施打，這對疫苗廠是長線利多。

生技多頭不變只是輪漲

生技進入輪漲，最近更名為松瑞製藥的展旺(4167)過去這段時間沒怎麼漲到，目前20～30幾元的生技越來越少的情況下，展旺就具低基期的優勢，何況展旺也成功搭上防疫順風車，大量的新冠肺炎重症患者使培南類後線抗生素的需求量激增，供不應求下就連美國政府也要求展旺擴廠以應對目前的需求。美洛培南和厄他培南這樣的培南類抗生素屬於寡佔市場，全世界能獲准進入美國市場的合格廠商很少，展旺受惠程度很大。也因為今年以來培南類抗生素的需求激增，展旺的業績大增，光是5月營收就超過1.5億元，月增15％、年增61％，今年前五個月營收合計7.2億，比起去年同期上升了將近45％。展旺美洛培南從去年12月就開始受惠於美國大客戶拉貨，今年銷量一路開高，另一款厄他培南雖然面臨新的競爭對手加入，但由於產品處於起飛期，同樣持續貢獻營收；再加上美國FDA的擴廠要求，今年下半年營收持續看漲，股價展開補漲。