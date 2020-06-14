外資積極回補 該選誰？

【撰文／黃清照】

先前因突如其來的新冠疫情影響，全球股市、經濟體陷入停滯期，人民恐慌拋售手中部位，被動基金也被迫砍出換現，也導致全球股市在三月份出現大逃殺的景象，然我先前也說台股殺過頭，加權指數3/19殺到8523點，隨後政府宣布國安基金可以進場，四大基金熱錢湧入、禁空令等相關政策，台股從8523點單腳反彈，投信從三月份以來買超力道不斷，如今內資軋外資，外資也被迫回補，6月份才回補618億，就將台股推升至11720點，但是小心內資轉為賣方，若雙方力道仍持續，相信資金行情仍大有可為。

觀察盤面上個股漲跌互見，但是有些屬於純炒作非理性超漲，最終還是得回歸基本面，積極佈局低估的股票又會漲的才是首選，像是汽車零組件、被動元件、矽晶圓、業績股等，本益比相對低估，將會啟動輪漲行情。

立隆擁有上游廠 五月營收表現亮眼

被動元件鋁質電容廠立隆電(2472)公布五月營收7.52億，繳出月增率3.15％、年增率11.87％的優異成績，在疫情影響下，許多廠設在東南亞的都還無法開工，然而台廠因疫情控制得宜不受影響，台廠喜迎轉單效應，營收大多呈現成長態勢。立隆主要生產鋁質電解電容器，目前SMD V-chip鋁質電容全球市佔率排名第三，主要競爭對手為日本大廠，然而立隆也擁有自己的鋁箔製造廠，也就是立敦(6175)，五月營收2.92億表現相當亮眼，月增5.6％、年增6.7％優異成績。