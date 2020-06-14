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5月營收選黑馬

聯合新聞網 / 萬寶週刊
台股示意圖。 報系資料照
台股示意圖。 報系資料照

【撰文／莊正賢】

全球股市全面大漲，加權指數續創波段新高11740點，成交量維持多方量能，沒有爆量前都很安定，而能夠推升台股的關鍵，就是台積電的股東會，董事長劉德音信心喊話，台積電漲到324元，外資6月認錯回頭買超台股約730億，相較今年大賣超過5千億，還有很多銀彈可以回補，指數不預設高點。OTC也持續再創新高，甚至領先大盤突破今年1月的高點，無基之彈業績再差的股票都會漲，5月營收全數公布完畢，業績股就會是盤面重心，但漲多防疫股例如泰博(4736)、瑞基(4171)、紘康(6457)、熱映(3373)、南六(6504)5月營收都創新高，但不再推薦，反而要留意5月營收創高而且下半年持續成長的好公司。

嘉基受惠高速傳出大趨勢

每一季台積電的法說會都強調高速運算的成長性，也是未來必定的大趨勢，5G、AI、車聯網都離不開高速運算，整個產業欣欣向榮。連接器廠嘉澤(3533)轉投資之孫公司嘉基(6715)就是高速傳輸趨勢下的受惠股，嘉基專攻高頻光電傳輸相關產品，產品主要為搭載於筆電擴充基座的Thunderbolt主、被動高速電傳輸線，以及應用於伺服器及資料中心等領域之高速光纖通訊傳輸線，包括：高速連接器、高速電光傳輸及Micro Lens(微鏡片)的光路設計、模擬及生產等，嘉基皆能按客戶需求提供完整解決方案，嘉基也是Intel認證之全球傳輸協定Thunderbolt合作設計夥伴，也是全球唯三家獲得Intel Thunderbolt Technology授權認證廠商。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1389期】

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