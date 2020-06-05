【C O V E R S T O R Y】

四強聯手，合環建設機構新店最大都更，盛大簽約啟動!

【撰文／陳澤樂】

由50年建設營造經驗的在地品牌「合環建設機構」領軍，聯合知名營造廠「大陸工程」、「日商大林組」，台灣代銷龍頭「海悅國際」等豪華陣容，四強聯手出擊，於2020年5月19日在寒舍艾美酒店舉行正式簽約儀式，規劃2,837坪磅礡基地、42層摩天地標建築，也宣告新店市中心最大都更案正式啟動。

「合環建設機構」50周年鉅獻，新店最大都更案正式啟動

老字號建設品牌「合環建設機構」自1970年成立至今，始終以建築品質為其代言。45年前，合環在板橋完成第一座電梯大樓；30年前跨足企業版圖至澳洲成立百樂建設；12年前完成新店第一宗都市更新建案，每一次出手，都是台灣建築界的重要里程碑。「合環建設機構」總裁黃正勝歷經25年奔走協調，秉持回饋鄉親責任，並再次邀請各界菁英共聚共築，聯手推出合環50周年大作—新店2,837坪摩天地標撼動鉅獻，也正式宣布新北市新店最大都更案正式啟動。

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