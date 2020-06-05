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住月子中心該不該AA制？新手媽媽血淚大公開

業績蘋概股展開補漲行情

聯合新聞網 / 萬寶週刊

◎黃清照 CSIA

台股跌到8523以V型反轉方式上漲，而現在在半年線附近止漲，這波走勢像極了2015年大盤由萬點跌到7203點的殺盤反彈，不過稍有不同的地方是，外資這一波罕見大賣台股，賣超賣到歷史新高，累計台股前五月外資共賣超了6617億元，而內資成功軋空外資，行情可不是市場猜測的520行情，而是紮紮實實的買盤上來，而台股今天首度挑戰突破半年線，會向2015年一樣半年線成門神嗎？還是這只是多空換手的起漲循環呢？我認為這一切將會回歸外資說了算，由於只要國際局勢穩定，外資不得不買股，回補買超雖有可能使內資趁機出貨，但外資的實力也不容小覷，我認為台股下半年可以觀察外資賣不下去的個股去做研究，如果本益比低、基期低、獲利也有成長配合下半年題材，我認為會有不錯的價差空間，將是重點觀察對象。

外資賣不下去 開始認錯回補

瑞儀(6176)是蘋果iPad和MacBook獨家背光模組供應商，但公司計畫接下來把更多資源投注在車載、高階的平板電腦、筆電、監視器之上，並耕耘工控、醫療、電競等利基產品上。預估車載今年打入系統廠、品牌廠，出貨可望倍增。MiniLED背光產品，最快今年底、明年初會陸續發表。觀察瑞儀第二季營運優於首季，觀察觀察瑞儀首季產品銷售狀況，行動裝置占比達 54％、IT占比 43％、電視降至 1％、其他產品2％；其中，平板占51％、筆電占35％，合計兩項主力產品營收占比高達7～8成。

隨著供應鏈狀況陸續恢復正常，加上客戶追單強勁，瑞儀今年首季營運繳出1.54元的成績單，違近兩年低點，雖較去年衰退，不過看來最壞已過，4月合併營收50.05億元，月增51.7％、年增12.4％，逐步反應接單熱絡。最主要受惠於先前全球疫情發展不明朗，但受惠但受惠遠端、遠距教學商機，客戶追加平板、筆電訂單，公司估今年上、下半年營收占比為48：52，但仍要觀察疫情變化，今年也將持續朝車載、高階筆電平板、高階顯示器等發展，今年第一季預計為營運谷底，整體預估全年小幅衰退，但仍有賺一個股本的實力。

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