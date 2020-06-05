◎黃清照 CSIA

股市果然是用錢堆砌而成，只要資金行情在，投資信心在，指數可以漲到無限高，台股終於跟上美股腳步，站穩半年線後往上走高，最主要在於外資心態轉多，而外資錯過3～5月行情沒關係，5月摩台結束後開始大幅度認錯回補，只要底部買的內資、官股行庫沒有明顯賣超，指數仍有持續走高的行情，不過投資人也別輕易追高，多頭股市要切記拉回再買，股市也封閉11310點的缺口了，上面面臨平台整理區，及今年1月的長黑大壓力，若手上持股沒有獲利保護，而看盤好持續追高殺低，小心總有一天套山頭。今年我最看好的產業之一就是被動元件，連續多期推薦被動元件，族群個股也一路緩步上漲，本期推薦龍頭指標股國巨(2327)，股價也是MLCC族群中最強勢的，旗下還有大毅、奇力新等金雞母，儼然成為被動元件控股公司，滿足客戶多樣化選擇的一條龍服務。

國巨日前宣布重大訊息，公司將與台灣銀行等22家行庫，完成簽訂五年期485億元聯貸，加上先前發行GDR與海外ECB共計募集8.3億美元，國巨近期已經募得逾734億元資金。配合6/5股東會，國巨往往是報喜不報憂，股東會行情值得期待。

看好5G+車電 擴大融資槓桿

龐大的資金需求也表示國巨看好5G與車用電子新科技時代的來臨，必須擴大全球營運規模，以確保長期成長動能，挾帶龐大銀彈攻勢，以取得更先進技術、提升國際競爭力。國巨併購基美後，國巨不僅是全球晶片電阻與鉭質電容市占第一，MLCC市占率也會從12%提高到14～15%，排名世界第三。「新國巨」預計今年第3季成軍，在雙方完成交割、基美納入國巨合併報表後，國巨可望提前在今年第3季認列基美營收，在下半年全球景氣混沌之際，有助於國巨維持營收年增的續航力。

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