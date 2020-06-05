內需股漲翻天 誰最受惠？

◎莊正賢

隨著疫情趨緩，政府加緊腳步振興經濟，行政院推出「振興三倍券」提振國內消費市場，預計7/15推出，期限到今年年底，有了政府帶頭衝，連帶刺激台股，市場資金從生技股轉進內需股，悶了很久的觀光族群更是漲翻天，股價大部分都創了波段新高。

國內觀光類股報復性大漲，其中天蔥(2740)受惠疫情趨緩，從五月底開始狂飆，股價從4月低點9.32元大漲到24.95元，期間多個跳空漲停板，但仔細觀察基本面，天蔥去年大虧8.62元，導致淨值只剩下5.08元，今年第一季因疫情影響，民眾不敢在外聚餐，導致Q1 EPS呈現虧損，第一季虧損1.58元，淨值只剩3.5元，目前僅因疫情趨緩，股價變呈現報復性大漲，但實質的獲利卻未表現，投資人若要介入需小心。

從飯店、觀光類股報復性大漲即可發現資金回流至內需股，若能再搭配股東會行情，操作起來更是得心應手。

禾聯碩今年大賺一個股本 今年配8元

國內智慧家電大廠禾聯碩(5283)剛舉辦完股東會，並且完成三年一次的董監改選，由蔡金土續任董事長、蔡柏毅為副董事長繼續領導公司發展，已經連續四年賺超過一個股本，今年預計配發8元現金股利，以現在股價估算至少有8％以上的殖利率，是一個進可攻退可守的好標的。

過去禾聯碩營運產品以電視、冷氣為主軸，並且擁有自己的品牌「HERAN」，為本土家電體系品牌商及自行研發製造商。冷氣佔營收比重65％，電視約佔營收比重22％，冰箱+洗衣機佔營收比重5％，小家電佔比約7％，客戶遍及國內各大量販店、飯店、3C通路商及經銷商等，今年看好變頻冷氣及小家電與冰箱銷售持續增加，然而冰箱和洗衣機因基期較低，成長幅度較大，今年產線也預計完成，初期通路以愛買及大潤發為主，未來有望打入家樂福通路。

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