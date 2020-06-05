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工具機產業展開數位轉型

聯合新聞網 / 萬寶週刊

工具機產業展開數位轉型

◎陳子榕 CSIA/CFTA

工具機往智慧製造發展結合5G傳輸，已成趨勢。工具機需同時具備感測、控制與驅動三位一體，方能完成智慧製造的加工流程。有鑑於工具機加工流程經常會面臨刀具磨損、機械手臂操作缺失、機台零件與加工異常以及廠區碰撞汙染，容易造成工件報廢或停機衍生出龐大損失，故工具機業者透過轉型智慧製造改善加工流程。工具機加工流程、機具內部核心零件、外部環境安全面臨諸多問題，衍生出感知模組的潛在需求，例如機械手臂不易以一對多方式對工具機進行上料、工件堆疊混亂不易辨識、大型複雜工件易產生拍攝死角，因此需要增添3D視覺感測模組，透過3D視覺整合運動感測，達成精準取放整列目標，補足3D感測器有限的範圍。

台灣工具機產業的四大利多：

1.主要工具機廠5月訂單強勁；2.通路因應疫情變數雖還沒啟動下半年鋪貨，但庫存已非常低；3.5G相關和防疫需求突出；4.大陸訂單水準恢復到新冠肺炎爆發前夕，台灣對大陸出口組件金額連兩月都高於新台幣5億元。

受大陸領先復工，工具機拉貨力道集中，5G需求最強，其中包括手機動能雖短線放緩，但隨蘋果將量產5G機種，有機會進一步刺激需求並邁向高峰。

THK 5/25日於日股盤後公布上季(2020年1-3月)財報：因新冠肺炎疫情，導致中國、歐洲等地的工廠一度停工，拖累合併營收較去年同期大減26.6％至554.35億日圓。不過，至5/26日止，THK暴漲13.68％至3,025日圓，創約4個月來新高水準。

上銀擺脫Q1谷底

上銀(2049)第一季受中美貿易戰及疫情夾擊，每股虧損0.42元，為上市以來首見單季虧損，不過，上銀4月合併營收創近九個月新高，5、6月訂單滿載，部分產品訂單能見度3～3.5個月。預估上銀第二季合併營收優於第一季，上半年彌補第一季虧損後，可望還有獲利。

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