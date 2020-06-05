GIS-KY營運重返榮耀

【撰文／王榮旭】

全球各地陸續解封象徵經濟復甦的開始，景氣也開始回溫，而電子股是對景氣最敏感的，最近走勢自然也就相對強勁。現在是6月初，5月份財報陸續公布，電子股中NB與PC的族群，受惠需求成長，打敗疫情利空，例如NB供應鏈，新日興(3376)、義隆電(2458)、GIS-KY(6456)和杰力(5299) 後勢值得留意，新日興是全球最大的NB軸承廠，而且還是全球中空軸承龍頭及第二大LCD 顯示器(MNT)軸承底座的供應商，近期公司股價已經快要站回今年的前高，姿態可以說是相當的高。新日興除了為筆記型電腦(NB)供應軸承，也是蘋果AirPods軸承的主要供應商，這兩個產品本身受疫情影響相對有限，景氣回溫之後業績又會跟著受惠；新日興今年4月營收寫下史上第三高的紀錄，預計5月、6月營收還能繼續維持在高檔。

GIS投信持續大買

觸控板IC大廠義隆電，股價領先大盤站上115元高點，創下20年來的新高。義隆電主要生產筆記型電腦的觸控IC，受惠於這波疫情推升NB銷量，義隆電的業績也跟著大好，4月營收創新高，5月營收創下歷史新高，第三季業績在旺季效應加持下可望能更進一步，股價也領先大盤創高，另一觸控大廠GIS是鴻海集團成員，NB及平板相關的產品佔營收超過7成，是蘋果供應鏈中重要成員之一，在筆記型電腦銷量大增的帶動下，今年第二季業績相比第一季有望大幅成長，而第三季開始的下半年蘋果推出新機，有機會獲得iphone OLED面板貼合訂單。

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