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歐買尬6月1日變更產業類別 由「文化創意類」調整為「電子商務類」

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

歐買尬(3687)旗下第三方支付市占率達八成的綠界科技(6763)及歐付寶電子支付金流的開發技術優勢與經驗，推出「FunPoint」平台，為各種不同遊戲幣的買賣、點數點卡轉換、虛擬寶物等交易，提供履約保證機制，讓虛擬商品交易更快速方便且安全。

歐買尬表示，除了透過官方網站平台外，買賣雙方更可以透過社群軟體LINE來進行交易，雙方無須互為LINE好友，只要透過LINE「@funpoint」即可建立交易連結、收款網址、交易履約確認、對帳管理、提領等操作，以確保個人隱私。最重要的是買、賣雙方完全零手續費。

歐買尬指出，「FunPoint」將提供嶄新的全方位金流服務，其中包含遊戲點數卡、遊戲幣、虛擬寶物商品、線上娛樂產業等支付的不同需求，整合內容包含線上金流(信用卡、Web ATM)、銀行郵局及ATM轉帳、超商實體通路點數儲值、GPoint點數錢包等，歐買尬109年4月合併營收9948.5萬元 年增11.99％。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1387期】

萬寶週刊1387期

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