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口罩漲完換誰漲？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／吳恆濱】

新冠肺炎疫情持續延燒，從12月底中國爆發後，延燒至歐美地區，現在連南美、俄羅斯也淪陷，台股生技股成為盤面主流，其中新冠肺炎檢測試劑供不應求，瑞基海洋(4171)為檢測股股王，今年從年初67.5元一路大漲，創下歷史天價來到322元，興櫃股口罩關鍵材料熔噴不織布廠-敏成(4431)也是今年的黑馬股，公布四月營收衝上8005萬元，創下年增131％及月增32.45％的優異成績，股價也從三月起漲，一路大漲十倍創下336元新天價，也成功吸引市場資金進駐興櫃市場。

興櫃生技股王敏成帶動興櫃生技股的比價行情，不但連三周成交值突破百億元大關，上周更是以143億成交值創下近年來單周新高，防疫概念相關個股皆雨露均霑，但其實從漲幅來看，有些個股是沒有量只是單純作價，真正有價、有量的個股，可以發現到都是檢測概念股，其中以金萬林、基米、ABC-KY、普生最吸金，也帶動相關生技類股狂漲。

金萬林攜手AGI打入美國市場 股價創天價

國內基因檢測廠金萬林(6645)上周宣布，與美國病理醫生協會認證的實驗室PacGenomics，以及美國基因檢測大廠AGI(Arbelos Genomics Inc)三方共同合作打進美國檢測市場，其核酸檢測試劑通過FDA規範被認可用於檢測新冠肺炎，成為國內首家取得EUA的業者，激勵股價連續大漲，兩度觸發熔斷機制，單周漲幅高達100％以上，股價股價從48.9元大漲，短短四日即創下200元新高價。

金萬林作為領頭羊帶動下，基米(4195)轉投資的世基生醫也將為金萬林代工，世基生醫為國內分子診斷試劑製造廠，擁有符合GMP及ISO13485標準之製造廠，除了擁有自我品牌的產品外，也為許多國內大廠進行產品代工，雙方宣布聯手，預計於5月底前完成金萬林SARS-CoV-2檢測套組的生產線建置，基米在資金追捧下，也從23.3元漲到最高47.45元，漲幅高達100％。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1387期】

萬寶週刊1387期

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