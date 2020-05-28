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低本益比CCL啟動比價行情
【撰文／黃清照】
全球疫情逐漸控制下來，在各國採取紓困撒幣措施後，全球股市又再度因資金行情而大漲創高，台股也在本周二截稿日時突破萬一關卡，當日多檔股票漲停，而就如過去所提到，疫情早晚會控制住，有許多高本益比股已經開始偷偷拉升了，台股千金又多一位祥碩(5269)，譜瑞-KY(4966)距離千元關卡也僅一步之遙，這些明顯都是資金行情引起的，籌碼中也藏不住法人的痕跡，今年以來投信便不斷買超譜瑞，尤其在3月台股崩盤時，投信更是逆勢加碼大買，可以看得出相對外資頻頻賣超台股，但股市卻持續往上軋，投信今年操作績效明顯大勝於外資。
然而一般投資人並沒辦法像法人如此精準掌握高價股的走向，高價股雖然上漲的快速，但同時也面臨快速下跌的風險，而當指數在萬一時，投資人需要居高思危，風險永遠擺在利潤前頭，這並不是看壞行情，而是上漲行情中，類股會輪動、資金會流竄，當高價、高本益比股漲不上去時，將會輪到低價、低本益比的類股接棒再上，如此行情才會持續往上延續。而我觀察到近期低本益比股也有不少股票開始走強，如同箔基板的台光電(2383)，先前我也推薦過這檔股票，如今股價創2019年以來的新高，接下來就要挑戰2017年的高點167.5元了，我認為投資的時機點很重要，CCL是我從去年開始就一直看好的產業，這期我將以不同的角度來解釋台光電有沒有實力突破167.5元天險。
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1387期】
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