新日興：AirPods加持

【撰文／陳子榕】

預期今年全球TWS耳機銷量將超過二億副，年增約七成，且市場商機規模上看120億美元。蘋果去年AirPods出貨量同比增長71％，整體數量約有6,000萬台，其中在印度市場當中，甚至以27％市占率拿下第一的龍頭地位。AirPods市場售價至少5,000元起跳，為傳統的蘋果有線耳機售價約五倍，雖有線耳機銷量走弱，但AirPods出貨增量，對業績增長有十足貢獻。未來TWS將有機會取代有線耳機，成為智慧手機標配。

新日興(3376)為蘋果筆電、AirPods軸承主要供應商，也是國內最大軸承廠。今年初各家零組件廠，都受到新冠肺炎疫情波及，但現階段已逐步復工，預料第2季營運狀況可望回穩。新日興今年首季每股純益1.42元，略低於預期，主因中國大陸工廠停工所致，預料首季是全年業績谷底；而本季已無停工問題，加上筆電需求走升、AirPods熱銷，雙引擎帶動新日興本季業績看俏。

新日興去年大賺 今年配4元

新日興去年合併營收達118.19億元，年增22.5％，創歷史新高紀錄，營業利益為19.28億元，年增28％，稅後盈餘為12.98億元，較去年同期成長9％，EPS達7.25元，創四年新高。

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