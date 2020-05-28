瑞祺電5G雲端商機大爆發
【撰文／王榮旭】
多空在萬一附近角力，3月國際股災反彈以來，大盤已4次挑戰萬一關卡，未來是否有機會突破？可能性越來越大。高價股除了大立光(3008)之外，像是信驊(5274)、矽力-KY(6415)、祥碩(5269)等，股價都在不斷創新高，這說明大盤雖然還在11000點震盪，主力資金和法人其實已先進場，本週最弱的金融傳產也漲了，大盤是由個股組成，類股輪流把大盤墊高，站穩萬一只缺今年大賣台股6400多億的外資，5月外資又賣超台股1500多億，6月起全球經濟活動將大部分恢復，屆時外資回頭轉買，將是下一波行情推往今年前高12197的關鍵。
惠特及GIS搭上Mini LED商機
選股回歸基本面，雖然各地陸續解封，但適逢5月電子股淡季，所謂「五窮六絕」只有少數業績能打敗淡季壓力，我認為NB、平板等受惠宅經濟相關的供應鏈業績最有看頭，股價通常事先反應，例如，茂林-KY(4935)和科嘉(5215)，這兩家都是筆記型電腦(NB)鍵盤的大廠，4月營收也都同創新高，接下來5月、6月受惠於NB和平板，業績有望再創新高。最近股價也大漲起來的GIS-KY(6456)，也是反應第二季營收走高，估計GIS今年第二季營收季增可達3成，其中7成的營收來自於NB以及平板，受惠宅經濟程度高，再加上GIS近期有望拿下Mini LED新訂單，業績前景看好，最近投信也在強力回補，因此股價領先大盤，創今年以來的高點。提到Mini LED，就不得不提惠特(6706)，今年下半年蘋果可能將採用Mini LED做新iPad的背板，如果屬實，受惠的不只GIS，還有做Mini LED挑選設備的惠特。惠特是蘋果獨家的Mini LED挑選設備廠商，如果蘋果導入該技術，惠特自然將是最大的受惠者。
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1387期】
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