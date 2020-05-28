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疫情後的選股法

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

台股四度挑戰萬一關卡，這次能否順利站上呢？我看法跟先前一樣，指數放兩邊，選股放中間，台股本益比相對大漲後的美股低，有許多族群本益比更是再10倍左右，長線來看都有很好的利潤空間，而指數能否站上萬一點，我認為低基期、低本益比的股票至關重要，因為最先漲的生技股已經沒力了，高本益比的IC設計股風險太高，當資金由生技股撤出後，將回歸電子、傳產等族群，電子股我看好被動元件族群，今、明年都將大成長，本益比10倍左右，傳產股我最看好汽車零組件，今年因疫情影響遭殺低，業績見谷底，下半年隨疫情陰霾退散將慢慢開始回溫，尤其是還在年線下的更有利潤空間，本期我將比較剛站上年線的高鐵(2633)及年線下相對低估的東陽(1319)做簡單的介紹。

政府釋出振興券 高鐵最受惠

行政院拍板釋出振興券，擬規劃每人支付1000元換取3000元振興券，大手筆斥資逾400億元點火內需消費力道，預計6月初公布細節，7月暑假上路。台灣這一波防疫有成，擴大受惠族群拚國內消費，最受惠的族群就是運輸業的高鐵、飯店業的晶華、華園、餐飲業的王品等。從法人籌碼我們可以看到近五日法人著墨最多的就是台灣高鐵，隨著疫情減緩，國旅熱度回溫，台灣高鐵亦啟動「美好再一起─台灣高鐵旅運振興方案」，高鐵營運可望自谷底攀升，高鐵股價最近也強勢站上年線，做出多頭表態的動作。但我們仔細看一下高鐵的財報，高鐵去年賺1.42元，去年Q1 0.41元，今年0.2元，我預估就算下半年回溫，今年獲利仍受影響，我預估可能1～1.2元之間，本益比高過30倍買貴了！相對於同樣為運輸相關，股價位階、價格也差不多的東陽就顯得委屈。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1387期】

萬寶週刊1387期

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