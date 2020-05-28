經濟重啟概念股誰受惠？

【撰文／莊正賢】

全球拚解封，日本解除緊急狀態，美國重啟經濟活動，蘋果計劃在本週讓100 多家美國門市重新營運等，這些正面的訊息都讓投資人感到樂觀，加上潛在的新冠肺炎疫苗有新進展，全球股市持續走高，道瓊站上3月初以來新高，除了港股受到中國港安法的影響走低，其餘國家股市都創波段新高，台股更是重新站上萬一，外資回補，OTC則靠著生技股大漲，創下波段新高，但漲多的防疫股漲不動了，資金開始往低處流，低基期的經濟重啟概念股就受到買盤激勵，開始落後補漲，防疫與經濟就好像翹翹板一樣，當疫情穩定後這些檢測試劑、額溫槍、口罩就不熱了，大家開始出門活動，帶動內需消費回溫，這是接下來可以留意的方向。

國內推振興券 陳時中遊墾丁

千呼萬喚始出來，振興抵用券花1000元可消費3000元，7月正式上路，為了振興台灣經濟，政府鼓勵國人多多消費、出遊，而陳時中部長近日遊墾丁，就是最好的活招牌，業者更是歡迎都來不及了，激勵國內旅遊的力道，國內澎湖的班機一票難求，7/6的花火節也將登場，台灣防疫可以說是世界前幾名，但民眾也悶整整三個月，直到最近本土確診案例一直維持+0，才願意外出走走，餐廳也開始有人潮，帶動內需市場回溫。

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