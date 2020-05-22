海悅代銷全台 強攻飯店宅熱銷

【撰文／陳澤樂】

代銷龍頭海悅國際(2348)與鉅陞建設合作，強攻台中飯店宅市場，首案總銷20億元的「東方博舍」傳出捷報，總經理王俊傑表示，此案預約賞屋突破1,200組，5月底正式公開。

海悅目前代銷建案全台累計達80餘案，首季合併營收5.4億元，稅後淨利1.78億元、年增291.8%，每股稅後純益2.03元，創單季獲利歷史次高。

鉅陞建設成立三年多，在北部及中部累計推案已超過250億，在市場迅速建立品牌知名度。海悅持股鉅陞約20%，雙方聯手出擊，在台中推出「東方博舍」，並負責銷售，今年更在台中市精華區購買五塊土地，展現深耕台中房市的決心。

王俊傑強調，全球國際都市城區紛紛再生，台中市打造綠空鐵道軸線，啟動站前都心再生鑰匙，從火車站，由西往東發展，和所有國際城市一樣，歷史軌跡由以前的城心往外幅射再重返城心，公益路的草悟道為市中心亮點，緊臨綠園道、誠品生活圈、科博館、國家美術館，被視為台中市是最佳生活環境。

褚學忠表示，鉅陞建築規畫團隊特別前往大陸四川取經，借鏡亞洲剛獲最佳設計酒店大獎的國際精品飯店成都「博舍」，「博舍」是結合東方人文古蹟及現代新建築意象外觀，成為城市歷史人文與未來當代最美建築。

「東方博舍」位於台中市正核心，以傳承城市文化、結合國際當代設計、融合街廓公共藝術，表現傳統美學為出發，凸顯東方山水語彙為意象，串接空中跳島陽台，營造有如山水畫的疊韻幽遠，公設與景觀表現新東方元素，產品規劃17至28坪精品宅，躍升台灣大道與公益路交會軸心地標焦點。

海悅國際開發總經理王俊傑指出，站在購屋者立場與思維，蓋出優質的房子，而且要讓客戶買得起，「台中的未來，我認為台中人一定會以這塊土地為榮！」