被動元件落底買點浮現

【撰文／黃清照】

台股準備迎接520結算行情，配合政府操作，台股指數可說是銳不可擋，外資想賣都賣不下去，現在到好，美股創高，外資回來抬轎，台股會再漲嗎？我想聰明的朋友都知道，台股為淺碟市場，大人手握資金，操控指數易如反掌，我認為指數創高必定引來不小賣壓，若外資要抬轎也得先經過內資主力的同意才行，我研判指數行情一樣震盪，反倒是個股輪動會是接下來的主軸。

美國生技股Moderna大漲19.96%，公司表示在第一階段小規模人體試驗中，45個參與者都成功產生欣冠病毒抗體，而中美貿易戰反倒成了利空不跌的假消息了，這時候投資朋友可能會有錯覺，就是生技上、電子下，我們看到有不少漲多的電子股已經出現拉回，如南電、欣興等。然而投資朋友應把眼光放長遠，上半年看到下半年的投資機會，先知先覺當然是布局下半年轉旺的電子股，而隨疫情控制，你認為防疫概念股下半年還會有機會嗎？這時候口罩指標大廠恆大(1325)公布4月自結1.6元，投資朋友居高一定要思維。

我將目光轉回到低基期的電子股，有沒有一個族群，今年股價確定落底，業績也逐步成長的呢？我認為今年的被動元件現在就是最好的投資機會，若從指數看大盤位階並未突破年線及半年線的壓力，但我們可以看到被動元件族群的表現，大多都在年線之上，強者龍頭國巨甚至拉回到季線，過去我也曾再專欄推薦拉回要怎麼做，在此不贅述。我認為還有補漲機會的反倒是被動元件二哥華新科(2492)及龍頭國巨旗下的電感大廠奇力新(2456)。