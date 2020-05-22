【撰文／王榮旭】

一談到治療新冠肺炎的藥物，大家第一個想到的都是吉利德科學的瑞德西韋(Remdesivir)，目前臨床試驗證實，瑞德西韋能夠幫助緩解輕症、加速患者的康復速度；但是我們觀察目前的數據也會發現，瑞德西韋對於降低患者的死亡率並沒有顯著的效果，對於重症患者的治癒效果也不明顯，甚至存在較大的副作用。目前疫苗的研製只有美國Moderna公司取得了初步的突破，再加上現在全球尚有數百萬以感染的病患急待治療，因此短時間內治療藥物仍舊相當重要；也因為現有的藥物並不完美，社會各界肯定會積極尋求更加理想的解決方案，所以研製新藥的公司接下來也有機會迎來一波行情。

獲選為治療新管肺炎的潛力藥物

台灣有一家新藥研發的公司就值得我們的關注，生華科開發的新藥CK2抑制劑--Silmitasertib(CX-4945)，和瑞德西韋同樣是被美國猶他州立大學抗病毒研究所(IRA-USU)，從1670個已核准或臨床階段藥物選出少數的抗新冠病毒潛力藥物，生華科也在尋求循吉利德藥廠的模式，加速向美國FDA爭取緊急使用授權(EUA)。EUA是美國FDA在緊急情況下提供的一種綠色通關，可大幅縮減各項臨床試驗等流程，例如跳過證明有安全性的一期臨床直接進入二期臨床，大大縮短投入使用所需的時間。生華科新藥CX-4945是市場首見新藥，而且是全球唯一進入人體臨床的CK2抑制劑；除了可以透過抑制病毒複製、提升細胞干擾素的產生以降低體內病毒量，還可以降低發炎前免疫因子IL-6產生，減緩新冠病毒所引起的免疫風暴。