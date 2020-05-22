油價站穩30元 該選誰？

【撰文／莊正賢】

本周美股因疫苗研發傳出佳音，Moderna Inc.宣布COVID-19試驗疫苗在初步研究出現樂觀結果，也為五月以來的盤整盤做出表態，5/18大漲911點站穩季線，除了疫苗研發傳出喜訊外，石油也受到疫情趨緩出現曙光，紐約原油期貨因疫情悲觀以及需求過剩，五月份西德州原油期貨結算更跌到罕見的負油價， 本月啟動全球減產10％，加上需求暫現復甦，站上30美元大關，也帶動台股塑化類股大漲。

外資抄底台塑四寶 台聚四寶更超值

西德州、布蘭特原油同步漲回到30美元之上，對於塑化類股無疑是最大的利多，油價回穩有效降低庫存跌價壓力，台塑四寶的台塑化(6505)股價一掃陰霾，跳空大漲站上90元大關挑戰年線位置，台塑化第一季受到庫存跌價影響出現罕見虧損，第一季EPS為-1.05元，台塑化隨油價反彈，煉油利差也逐步提升，PVC和PE今年來利差均擴大三成之多，上半年為塑化谷底，下半年有望大啖煉油利差，這也難怪外資出報告喊買。