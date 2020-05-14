【撰文／陳澤樂】

營建股資優生長虹建設(5534) 繼內科頂級商辦大樓「長虹新世紀企業總部」，以總價64.2億元賣給中華郵政之後，又再公告，於北市內湖區新湖一路頂級商辦大樓案「長虹新世代科技大樓」，以22億2888萬售予萬海航運(2615)作為企業總部，「長虹新世代科技大樓」此次銷售A棟整棟，目前僅剩B棟可售，5月6日公告簽署預售買賣契約，預計在今年下半年交屋。

萬海航運有台灣貨櫃三雄之稱，此次打包整棟買下內湖頂級商辦大樓，可說是不畏肺炎疫情逆勢出手，相當受到市場矚目。「長虹新世代科技大樓」A棟銷售樓地板面積，為3,822.11坪，土地持分708.52坪，共有150個車位，換算每坪單價為58.31萬元。

長虹建設今年可入帳建案，包括長虹新世代、長紅新銳科技大樓、長虹雲端科技大樓、長虹大鎮等 4 個建案將完工，總案量約 116.3 億元，萬寶投顧研究部估，隨著先前建案持續銷售，預估今年營收可望較去年的 96.18 億元成長，可望突破百億，而「長虹新世代科技大樓」該案尚未完工就銷售告捷，有機會在年底前全部挹注於今年營收、推升業績與獲利。

長虹建設住宅今年推出三大新案，地點位於新北央北重劃區「央泱長虹」、北市松德路「松德長虹」及台中梧棲「長虹天擎」皆獲得市場上熱烈迴響。

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