駿熠「智慧雲音響」結合萬寶數位財經台

【撰文／陳澤樂】

2014年全球電商龍頭亞馬遜(Amazon)推出智慧音箱(Amazon Echo)，風靡全世界，一時之間，各國科技及電商業者爭相推出熱門商品，包括大陸阿里巴巴的天貓精靈、蘋果HomePod、Google的Home系列的Home Max與Home Mini、三星Galaxy Home等；台灣也不落人後，「駿熠電子(3642)」攜手正道(1506)子公司「智媒體科技」，宣布推出「智慧雲音響」，提供國人另一種追求智慧生活的新選擇，預計一年推廣30萬戶。

疫情重挫航空觀光、嚴重衝擊全球經濟，卻意外帶動「宅經濟」飛速成長。相中這波異軍突起的新商機，駿熠集團攜手智媒體科技順勢推出籌備已久的「智慧雲音響」，採「智慧音箱+機上盒」二合一，同時支援4K以上畫質及5•1 杜比環繞音效，讓民眾在家追劇、打電玩、投資，都能一機搞定，甚至把家中客廳，直接變成KTV。滿足大家視覺與聽覺的享受，甚至串聯其他設備，直接讓客廳變成家庭劇院，將進一步建構符合未來趨勢的智慧家庭生活。

所謂「智慧音箱」，是一種具有虛擬助手的無線音箱和語音命令設備，人們可透過語音指令來使用，可以要求智慧音箱播放音樂、播報天氣、設定鬧鐘等，結合Wi-Fi、藍牙及其他無線協議標準的連接，增加音頻播放之外的用途，包括通過語音控制智慧家庭設備等。

隨著5G商用元年到來，5G商機更讓各大手機品牌業者競爭白熱化。今年4月大陸國內手機市場整體出貨量達到4172•8萬支，大幅月增近92％，其中5G手機出貨量佔比更是高達四成。伴隨著大陸5G智慧型手機滲透率將在下半年加速升溫，IC設計大廠聯發科也持續積極拓展產品線，全力搶攻大陸市場第一波5G大餅。此時駿熠電推出「智慧雲音響」，未來將進一步向遠距互動、遠距視訊邁進。

駿熠集團營運長李賢文表示，「智慧雲音響」的推出可說是5G的「超前佈署」，不僅同時滿足用戶視覺和聽覺享受，更是一套提供各種串流影音服務的載具，未來結合 5G 網路更可實現即時、遠距、互動、社群等智慧家庭服務。

目前「智慧雲音響」與萬寶周刊、美華影音、立視科技LiTV線上影視、KKBOX、KKTV等業者合作，消費者宅在家就可享受劇院等級的影音效果和K歌環境。

萬寶投顧董事長朱成志，在5/11舉辦的新品發表記者會上分享他個人的實質體驗。一年前他曾花了一萬五千元買了台Google藍芽的智慧音箱，但發現許多智慧音箱的功能，都只在美國在地服務，台灣並不提供，例如他想訂Pizza，只能訂達美樂，外送地點只能在美國境內，聽音樂只有中文歌不夠完整的Spotify，沒有KKBOX，Google智慧音箱功能多，卻不夠「本土化」，全部講英文，這台智慧音箱無法發揮全部功能，但是反而在台灣本地出品這台「智慧雲音響」，找到了全套的解決方案。

有感於「智慧雲音響」平台在家庭可提供的多元服務，以及網路視頻將成為媒體主流發展趨勢，朱成志表示，決定籌備成立萬寶數位財經台，在成立已有27年的萬寶週刊品牌之外，未來將提供萬寶在股市資訊、即時解盤，以及期貨、基金及財經產業資訊的線上影音視頻服務，並聘請資深電視媒體人，也是證券分析師的張甄薇，擔任萬寶數位財經台CEO。

朱成志強調，未來無論在「智慧雲音響」平台、Youtube及各大入口網站，都能即時收看來自萬寶數位財經台旗下證券及期貨分析師群的盤勢解析，及重大訊息的即時解讀，並將針對網路世代的投資界新鮮人，開發深入淺出、生活實用的投資理財線上節目及課程，讓萬寶向新一代手機和網路族群全面擴大延伸，配合「智慧雲音響」每天24小時數位內容邁進。

疫情期間，因應社交距離與娛樂環境的限縮，駿熠集團也和台灣之星電信合作，於五月推出母親節加值活動，提供所有台灣之星電信加值服務申裝用戶申裝，「30天免費體驗」雲音響的等優惠方案。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《 萬寶週刊 》1385期】

《 萬寶週刊1385期 》

更多精彩文章延伸閱讀：

◎社長論劍：520：內資軋外資

◎期蹟再現：520過後 國家隊退場？

◎投資總鋪師：業績創新高的防疫三劍客

◎台股照明燈：低P/E的封測股準備補漲