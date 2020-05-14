原相：後新冠經濟 非接觸產業加速

【撰文／陳子榕】

疫情催生宅經濟需求，任天堂Switch遊戲機因居家令熱銷，任天堂擬緊急增產，要求零組件及組裝廠等供應鏈擴大第2季產能，任天堂要求供應鏈增加4～ 6月產能，部分供應鏈相關零組件訂單是原來的1.5倍以上，任天堂已通告各零組件廠，預計2020年Switch生產數量比2019年約2,000萬台增加一成。

疫情在全球擴散，在家工作趨勢成形，帶動筆電需求成長，電腦周邊出貨回溫，第2季業績均可望繳出季增、年增佳表現，根據市場調查資料顯示，真無線藍牙耳機的全球銷售表現看好，預估自2019至2023年間，銷售額由130億成長至273億美元，快速翻倍成長。目前市場所謂的追單受惠股，包括任天堂遊戲機Switch、筆電、TWS等三大類族群及相關個股。

任天堂 上季獲利增兩倍

日本遊戲大廠任天堂上季獲利暴增兩倍，2019會計年度Swtich遊戲機銷售達2,100萬台，超乎預期，帶動相關供應鏈。

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