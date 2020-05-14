日電貿營收報喜 谷底翻身？

【撰文／黃清照】

美國有超級財報周，台股當然也有，雖然我們企業不是重量級的，但是以中小企業為主的台灣市場，若你看的懂財務報表，當中潛藏的投資機會也不少，而證交所規定5月15日以前，上市櫃公司必須完整接露第一季的財報，在上週的指數走勢中，我們可以看到有許多防疫股開始回檔修正，有許多高價電子股持續創高，為什麼?因為醜媳婦總是要見公婆的，股價雖然是由金錢堆砌而成，但最終還是得回歸基本面。往往在作夢行情結束後，個股震盪加劇，指數陷入整理時，真正有價值的好公司將在此時竄出頭。

哪些族群是我認為有價值的好公司呢?我已經連續很多期預告，而且從去年我就開始推估，被動元件族群今年將恢復成長，連續多期報導被動元件龍頭國巨、華新科、禾伸堂皆大漲一段，二線的被動元件廠信昌電、立隆電也補漲了，但是還有一檔投資朋友可能沒注意到的，就是被動元件通路廠日電貿(3090)。

日電貿日前公告第一季財報，在被動元件庫存調整暫告段落，部分MLCC規格調漲之下，通路廠的日電貿第一季表現也同樣亮眼，第一季稅後純益1.55億元，EPS 0.82元，雖然較去年同期0.98元，YOY -16.32％，但與去年第四季的0.4元相比則QOQ 105％。

4月營收亮眼 挑戰前年高基期

受惠於宅經濟需求，帶動筆電、網通的拉貨動能，再加上醫療相關產品助陣，日電貿4月營收也繳出亮眼成績，4月營收達9.34億元，MOM 25.3％、YOY 21.3％，創下2018年9月以來新高紀錄。眼尖的投資朋友應該知道這是什麼意思，2018年1～9月其實就是被動元件瘋狂漲價的時候，當年4月營收9.51億元，與目前營收其實差不多，倘若今年需求維持高檔，很有可能回到2018年水準，那明年又將再創新高，想像空間十足！被動元件廠的營收都非常值得追蹤。

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