【撰文／莊正賢】

上市櫃公司4月合併營收2.69兆元，創今年以來單月新高，但也有127家創新低，營運呈現兩極化，1月初新冠肺炎疫情爆發以來打亂了企業的腳步，1月及2月中斷的貨源遞延至3月及4月拉貨，並為了確保供應鏈貨源充足，強化了拉貨力道，推升上市櫃公司營收成長，至於受到衝擊的觀光、運輸、餐飲、航空、紡織、娛樂業等持續低迷，疫情讓整個股市更詭譎多變，內資軋外資，外資越賣超指數漲越兇，這是過去沒有見過的，而來到萬一後，選股就變得更重要，因為好股爛股都大漲一波了，但業績股若漲多拉回可以買進，沒有漲多的可能還會落後補漲，都可以來回操作，積極留意4月營收新高股。

半導體設備的唯一亮點

半導體零耗件及設備廠商瑞耘科技(6532)4月營收為0.55億，月增18.03％，年增85.04％，創單月歷史新高，因受惠與北美OEM客戶合作建立先進製程設備零件功能測試平台，瑞耘半導體零耗件產品由原本僅供應售後市場，進一步投入先進製程市場，其中7奈米以下的半導體零耗件占比持續提高為主因。

瑞耘的半導體零耗件產品線幾乎涵蓋半導體的主要製程，包括蝕刻(Etch)、薄膜(CVD/PVD)、化學機械平坦化(CMP)等。隨著7奈米等先進製程加速發展，市場看好將持續滿載至年底，5奈米製程Q2起開始放量，進而帶動瑞耘投入先進製程市場的效益大幅發酵，目前7奈米以下的半導體零耗件其成長性最高，訂單能見度亦最明朗，占整體營收比重持續提高。除切入先進製程已產生效益外，透過與北美OEM客戶的合作，公司今年亦將逐步提高終端客戶的滲透率，將是另一個成長動能，Q2半導體零耗件業務相較Q1保持成長應可期，因應未來營運成長所需，公司也已購置土地購置進行擴廠計劃，預計明年Q1新廠即可望導入量產，公司樂觀看待2021年動能，台灣廠商具產能充足優勢，客戶在擔心斷料的情況下，會優先找有產能者配合，擁有製造技術及產能的公司將是贏家。

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