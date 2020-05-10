快訊

晴朗炎熱氣象局發布高溫資訊 晚間鋒面影響北部轉雨

火車上看星星？台鐵砸17億4年推5觀光列車 規畫曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

博晟生醫「愛膝康」獲TFDA上市許可

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

高階複合骨科醫材(6733)博晟生醫，旗下研發之膝蓋軟骨組織修復複合醫材BiG-009「"愛膝康"一次性自體軟骨修補系統」4/28取得台灣衛生福利部食藥署(TFDA)之國產第三等級醫療器材上市許可，已佈建全台六家經銷商通路外，更鎖定全球市場並啟動中國、歐、美、日、東南亞及南美洲等市場的取證與授權洽談。此外BiG-009獲得上市許可亦符合生技企業申請上櫃之條件，博晟生醫將依進度朝上櫃邁進。

BiG-009是一種「自體關節軟骨再生修補技術」，並由康膝骨(Chondroplug)與安切康(AccuCut)兩個部分所組成。BiG-009擁有「不需體外培植」及「僅需開刀一次」兩大特色，僅需一小時即可完成軟硬骨修復的工程，並適用於膝關節內側股骨髁、外側股骨髁與股骨滑車部位之軟骨及軟硬骨缺損填補及幫助軟硬骨組織修復。

博晟生醫董事長陳德禮表示，BiG-009能有效使關節軟骨再生，改善病患症狀，同時降低重複手術的痛苦，可望造福廣大因各種原因造成膝軟骨受損的病友，該產品的取的認證對博晟的營運實務有著指標性與策略性雙重意義，現階段先走自費，同步送申請健保給付，我們將加速拓展國際事業版圖。

首站布局海南博鰲先行區

博晟積極卡位中國大陸市場並瞄準「海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區」做為第一階段之首要佈點。海南博鰲先行區為中國國務院於2013年核准設置的國家級國際醫療旅遊產業園區，允許歐、美、日及台灣等具特殊性、已取證藥物和醫療器材，在取得中國上市許可前搶先在先行區內營業使用。博晟歷經三年超前部署，於2019年9月是唯一受邀到先行區的台灣廠商，獲得台灣上市許可後，現可直接在海南博鰲先行區內申請特殊許可證，搶攻跨境醫療的龐大商機。同時，博晟於中國大陸成立山東博升生物技術全資子公司，為服務中國廣大人口帶來的巨大商業利益做好準備。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1384期】

萬寶週刊1384期

更多精彩文章延伸閱讀：

◎社長論劍：熔噴布噴到外太空？

◎期蹟再現：貿易戰再起 萬一天險？

◎特別企畫：中化生合成候選救命藥有機會

◎台股照明燈：車電股準備落後補漲

延伸閱讀

義美看好生技業 砸30億蓋生醫中心

義美擴大投資 30億設生機生醫中心

新竹生醫園區搶手 台欣生技新廠動土

新竹生醫園區搶手 台欣生物科技新廠開工

相關新聞

博晟生醫「愛膝康」獲TFDA上市許可

高階複合骨科醫材(6733)博晟生醫，旗下研發之膝蓋軟骨組織修復複合醫材BiG-009「"愛膝康"一次性自體軟骨修補系統」4/28取得台灣衛生福利部食藥署(TFDA)之國產第三等級醫療器材上市許可，已佈建全台六家經銷商通路外，更鎖定全球市場並啟動中國、歐、美、日、東南亞及南美洲等市場的取證與授權洽談。此外BiG-009獲得上市許可亦符合生技企業申請上櫃之條件，博晟生醫將依進度朝上櫃邁進......

科嘉-KY：Q2訂單滿手

科嘉-KY (5215)為蘋果新推出iPad Pro鍵盤MTS獨家供應商，蘋果新款Macbook Air也改回剪刀腳鍵盤，科嘉-KY也是主要MTS供應商......

國巨：季報出爐選好股

外資每天持續賣超，台股卻不為所動，為什麼？因為520行情嗎？有人說外資這波8000點漲上來是反指標，這些都是事後論了，其實近期台股操作並不難，除了外資反指標以外，季報就是看盤重點了，過去我大力推薦被動元件......

愛普創天價 誰接棒？

今年上半年受到黑天鵝新冠肺炎影響，疫情迫使世界各國空轉，GDP全面下修，全球股市遭雪崩式賣壓，被動基金也被迫拋售......

新藥明日之星：合一

新藥是生技的靈魂，生技有行情，新藥不但不會缺席，漲勢也是最可怕的，今年4月，中天集團(4128)旗下的合一(4143)和中天上海與丹麥百年皮膚醫學藥大廠利奧製藥(LEO Pharma)簽署異位性皮膚炎新藥FB825授權，簽約金合計里程金共約5.3億美元

中化生合成候選救命藥

新冠疫情肆虐全球近200個國家，造成全球超過365萬人感染、25萬人死亡，近日，美國政府主導的臨床研究顯示，瑞德西韋(Remdesivir)能有效縮短新冠肺炎患者的康復時間......

台股挑戰季線 低本益比股當道

台股上周再度上演驚奇，指數不到月線就防守成功，週一又再度帶量上漲，雖然季線尚未突破，但從格局來看，區間整理型態已成，短線要跌破月線是更不容易的事了，從3月底我便不斷苦口婆心勸勉投資朋友，台股跌到9000點以下已經是超級低估的狀態......

瑞昱：陸5G商轉看旺

中國先前因新冠肺炎疫情肆虐而延後復工時間，目前各大企業已經復工，且復工率也達到過往水準，同時，中國也開始重新衝刺5G技術發展，中國移動、中國電信及中國聯通等三大電信商一同發布5G消息白皮書，象徵將全力衝刺5G市場發展.......

三大轉單概念股氣勢如虹

有句話說別人的失敗就是我的快樂，用來形容轉單概念股再合適也不過了，由於台灣的疫情受到控制，其他國家就不那麼樂觀......

宅經濟當道 任天堂最知道

要說這次疫情最大的受益股，任天堂絕對是榜上有名，當家產品switch本來在進攻中國由騰訊代理後，銷量就已經水漲船高了，獨家推出的健身環大賣更是如火上加油，但是沒想到沒有最高只有更高，這次疫情把大家宅在家裡......

NBI生技指數將創歷史新高

新冠肺炎衝擊全球經濟，卻讓沉澱5年的生技股，趁勢而起，有病才需要吃藥，今年百業蕭條，生醫防疫產業反因疫情受惠，如泰博(4736)耳/額溫槍去年全年銷售約26萬支，光3月單月就出貨15萬支，4月出貨量可望上看20支，幾乎快要到一個月就達去年一整年的出貨水準......

三竹 簡訊「疫外」飆升 5月上櫃

資訊服務商三竹資訊(8284)發展行動看盤軟體、簡訊發送、app開發、企業即時通多年，隨著營運績效逐年創高......

熱門新聞

中化生合成候選救命藥

國巨：季報出爐選好股

科嘉-KY：Q2訂單滿手

愛普創天價 誰接棒？

新藥明日之星：合一

博晟生醫「愛膝康」獲TFDA上市許可

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。