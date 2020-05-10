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科嘉-KY：Q2訂單滿手
【撰文／陳子榕】
科嘉-KY (5215)為蘋果新推出iPad Pro鍵盤MTS獨家供應商，蘋果新款Macbook Air也改回剪刀腳鍵盤，科嘉-KY也是主要MTS供應商，蘋果Q2預計會發表改款Macbook Pro，科嘉-KY也可望受惠。蘋果推出新款Macbook Air與iPad Pro，除了Macbook Air改回剪刀腳鍵盤，值得注意的是，iPad Pro也推出全新的鍵盤配件，採用懸浮式設計，可順暢自如地調整角度。
科嘉-KY為獨家MTS(薄膜觸控開關)供應商，受惠於在家工作與線上教學需求，加上蘋果NB回歸剪刀腳設計，科嘉-KY 3月底復工率回到正常水準後，4月起稼動率可望來到較佳的表現。
科嘉-KY 去年EPS 4.56元 近八年高點
科嘉-KY 去年全年營收達21億元，年增13.8％，為歷史次高紀錄。營業毛利6億元，年增44％，營業淨利3.4億元、年增90％，歸屬母公司業主淨利2.48億元，年增34.08％，每股純益4.56元，優於前一年的3.4元，是近八年高點。
科嘉-KY每股配息3.28元。
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1384期】
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