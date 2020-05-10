國巨：季報出爐選好股

【撰文／黃清照】

外資每天持續賣超，台股卻不為所動，為什麼？因為520行情嗎？有人說外資這波8000點漲上來是反指標，這些都是事後論了，其實近期台股操作並不難，除了外資反指標以外，季報就是看盤重點了，過去我大力推薦被動元件，禾伸堂(3026)由最低點75.2元大漲到現在138.5元，5/5爆量跳空，堪稱被動元件走勢最威，其實從基本面、技術面都早就透露出跡象，如果外資賣都賣不下去，那更是好上加好。

禾伸堂在MLCC三巨頭中是最早站上季、年線的壓力，現在公布第一季稅後盈餘為3.06億元，年成長12%，單季每股盈餘為1.94元。禾伸堂第2季被動元件訂單能見度高，但是部分代理產品受疫情影響，需求不確定性高，不過今年超額配息讓買盤氣勢大旺，從技術面角度可以看出，禾伸堂也順利突破今年高點了，那國巨、華新科也有機會突破嗎？

國巨漲價策略奏效 獲利遠超華新科

先前我特別在周刊中表示，被動元件龍頭國巨今年獲利會很可觀，而現在公布第一季財報，Q1 EPS 5.51元，單季獲利季增1.6倍，毛利率重回4成，毛利率、淨利率同步衝上四季以來高點，第二季MLCC供應仍然持續緊張，先前華新科表示不漲價來對抗國巨及國際大廠，引發市場疑慮，而國巨的漲價策略如今看來相當奏效，第一季獲利遠超二哥華新科，持續站穩龍頭寶座，日前公司也透漏，將規劃旗下MLCC產能今年會再擴產一成，年底時可達月產能600億顆。電阻方面，主要擴增高階微型尺寸電阻，如01005尺寸的產能，擴產幅度約為整體產能的3％，但是就微型高階電阻本身，今年擴產幅度超過四成，積極搶占全球各大廠的5G應用商機。該公司在擴產之後，電阻月產能可達約1,250億顆。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《 萬寶週刊 》1384期】

《 萬寶週刊1384期 》

更多精彩文章延伸閱讀：

◎社長論劍：熔噴布噴到外太空？

◎期蹟再現：貿易戰再起 萬一天險？

◎特別企畫：中化生合成候選救命藥有機會

◎台股照明燈：車電股準備落後補漲