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愛普創天價 誰接棒？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

今年上半年受到黑天鵝新冠肺炎影響，疫情迫使世界各國空轉，GDP全面下修，全球股市遭雪崩式賣壓，被動基金也被迫拋售，台股從一月高點12197跌到3月下旬8523點止跌，然而四月吹起反彈號角，4月指數從低點9651點漲到11012點，以10992點做收，漲幅13.23%，主要受惠新冠肺炎國際疫情趨緩，尤其以台灣防疫表現最好，也最有本錢漲。

目前世界各國醞釀在6月底前「解封」，這一波疫情影響下，防疫概念股因全球防疫物資出現大缺口，原物料也吹起漲價風，股價隨著疫情水漲船高，但投資人須小心生技股過熱的跡象。除了防疫概念股，電子業也因全球封城政策影響，遠距辦公及上課帶動PC需求，以及伺服器第2季供應鏈可回穩，關鍵零組件記憶體、被動元件需求大增。

愛普IP+NRE轉型成功 今年轉虧為盈

這一波疫情下來，許多民眾被迫待在家，所幸網路無國界，其中數位學習、線上會議、電競、居家工作等應用倍受重視，對伺服器和資料中心需求強勁，網通設備如智邦(2345)也在外資的追捧下創了歷史新高，然而高速運算、雲端運算和5G帶動記憶體需求，如封測廠力成(6239)、十銓科技(4967)，今年第一季營運表現也相當亮眼，股價也回到崩盤前的水準。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1384期】

萬寶週刊1384期

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