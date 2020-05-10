【撰文／王榮旭】

新藥是生技的靈魂，生技有行情，新藥不但不會缺席，漲勢也是最可怕的，今年4月，中天集團(4128)旗下的合一(4143)和中天上海與丹麥百年皮膚醫學藥大廠利奧製藥(LEO Pharma)簽署異位性皮膚炎新藥FB825授權，簽約金合計里程金共約5.3億美元，授權總金額遠遠超越之前智擎(4162)和中裕(4147)各2.2億美元的紀錄，成為台灣史上最大筆的授權案。過去這些廠商與國外簽約授權，都讓股價飆高，智擎股價最高的時候來到287元，中裕更是一度站上349.5的高檔。合一這次的授權金不但創台灣史上最高，甚至比智擎、中裕兩家先前的總和還多，與它們相比合一目前股價在60元左右，實在委屈。

ON101將拼取證及授權

除了異位性皮膚炎新藥之外，合一還有另一款值得關注的新藥。糖尿病患者長期受傷口潰瘍不易癒合所苦，合一新開發的糖尿病足部慢性傷口潰瘍(DFU)新藥ON101，已向台灣TFDA提出新藥查驗登記(NDA)申請，且通過了台灣的三期臨床試驗，今年有望在台灣上市；該藥還分別於大陸及美國執行第三期國際多中心(MRCT)人體臨床試驗，今年第二季也將提出歐盟三期臨床申請。目前市面上唯一的DFU新藥只有嬌生的Regranex，每條15公克的軟膏售價高達600美元(相當於1.8萬新台幣)，ON101已委託國際專業公司完成藥價調查報告，未來如果上市，價格將參考國際定價，也就是說可能對標Regranex的600美元。

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