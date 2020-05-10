中化生合成候選救命藥

【撰文／王榮旭】

新冠疫情肆虐全球近200個國家，造成全球超過365萬人感染、25萬人死亡，近日，美國政府主導的臨床研究顯示，瑞德西韋(Remdesivir)能有效縮短新冠肺炎患者的康復時間，服用此藥的患者11天復原，比未服用者快了31％。目前瑞德西韋雖然尚未正式獲准用於治療新冠肺炎，但上週五(1日)美國食品藥物管理局(FDA)已經打開綠色通道，緊急授權將該藥用於治療新冠肺炎的重症患者。不只美國，日本政府召開內閣會議，決定修改法令，為瑞德西韋打開快速通道，最快這個月可能就會投入使用。隨著越來越多國家，將瑞德西韋列為新冠肺炎的解藥，吉利德的股價近期也強勁拉升，在美股3月股災中幾乎不受影響，今年以來最高漲幅近3成。

瑞德西韋概念股大漲

台灣能夠合成瑞德西韋原料藥的有台耀(4746)和中化生(1762)，未來不僅可供外銷，在國內如果能夠獲得原廠授權生產，業績將吃下大補丸。台耀與台北榮總、陽明大學、交通大學合組防疫聯盟，已具備自製瑞德西韋的能力，只要政府解決專利問題就可量產，短時間就可達年產百公斤的生產，每月可提供約2萬名病患的治療需求，中化生也成功合成純度為99.72％的瑞德西韋，如果以滿足1萬病患的用藥量需要11公斤來計算，以中化生現行設備產能估算，按原料入廠起算3個月內應該能生產超過30公斤的瑞德西韋，足以對應3萬名病患所需的藥量。

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