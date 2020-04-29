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獨／瓊瑤首席玉女陳德容驚爆離婚 她證實去年8月已簽字

NBI生技指數將創歷史新高

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

新冠肺炎衝擊全球經濟，卻讓沉澱5年的生技股，趁勢而起，有病才需要吃藥，今年百業蕭條，生醫防疫產業反因疫情受惠，如泰博(4736)耳/額溫槍去年全年銷售約26萬支，光3月單月就出貨15萬支，4月出貨量可望上看20支，幾乎快要到一個月就達去年一整年的出貨水準，股價反應基本面，最近漲到193元還欲罷不能，比起2月初我在1371期專欄分析看好泰博時台140元，大漲了50元。另一檔寶龄(1760)更猛，兩週前出刊的1381期，我專欄中的標題是「快篩、消毒水 寶齡搶搭防疫特快車」，看好當時股價只有80幾元的寶龄，具有新冠快篩試劑研發與量產的能力，股價也真的如搭上特快車，最近最高漲到135元，才花不到兩週的時間大漲6成。生技這波大行情，跌破很多人的眼鏡，大家若停留在以前生技行情低迷的思維裡，會錯過生技這波大復仇行情賺大錢的機會。是不是主流？股價會說話，自3月低點反彈起來大盤漲約23％，同期間櫃買生技指數大漲42％，新藥股合一(4743)大漲174％是台股這波兩千點大反彈行情中最會漲的股票。不止台灣生技股，美國生技股更狂，早已收復今年跌勢，NBI生技指數創下5年來新高，即將創歷史新高，今年的疫情史上罕見，今年的生技行情也會是大爆發的一年。

寶齡帶頭快篩試劑族群狂飆

生醫與防疫息息相關，寶齡攜手台康生(6589)組成抗疫聯盟，共同研發針對新冠肺炎的快篩試劑，僅花一個月時間就開發出產品，從採樣到結果出爐也只需要 10 分鐘，而該試劑具有高度專一性，不會受到其他病毒、細菌及藥物干擾，將送件申請專案製造許可，加速上市、搶攻海內外市場。預估台灣未來每個月需要40萬份快篩試劑，用於機場、醫院、社區診所等各級機構，而目前全球確診新冠肺炎的人數已經突破300萬人，且還在以每天7-10萬的速度增加；寶齡的10分鐘快篩試劑在全世界範圍內也是速度最快的，產品未來如果能夠外銷國際，其需求量將難以想像。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1383期】

萬寶週刊1383期

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