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新冠疫情引爆生技大復活行情

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

為什麼我們還是要買生技股？雖然吉利德科學(Gilead Sciences, Inc.)生產的瑞德西韋(Remdesivir)已被證實能夠治療新冠肺炎症狀，但疫情顯然無法這麼快消退，目前全球已有超過260萬人確診、18萬人死亡；儘管歐洲疫情逐漸趨緩、美國疫情趨向平穩，但每日新增病例數仍然相當可觀，且新冠病毒最大的特色就是極強的傳染力，只要病毒未被根除(或人類未獲得免疫)，就算一時壓制住也有死灰復燃的可能性。既然疫情不會快速消退，那我們就該著眼於業績能夠打敗疫情利空的以及防疫概念的股票，而生技正是比較能符合這兩個條件的族群。什麼樣的生技股業績能夠打敗疫情利空？比如像額溫槍，受惠於疫情銷量暴增。什麼樣的生技股是防疫概念？比方說瑞德西韋原料藥合成，雖然目前還沒有業績貢獻，可一旦未來獲得原廠授權就能立刻投入生產。我們再來看到美國NBI生技指數近期一路走強，這兩天美股四大指數大跌的情況下NBI生計指數還創下了4年半來的新高。因此，聰明的資金現在會佈署生技股中業績能夠打敗疫情利空者，以及能夠搭上防疫概念者。

豪展Q2業績大爆發

台灣生技股中業績能夠打敗疫情利空的，首先就是額溫槍相關的股票。例如像泰博(4736)，公司3月份營收都寫下歷史新高，隨著4月出口禁令解除，4月份的業績有望再創新高；雖然日本軟封城對零件的供應造成一定影響，但泰博還有台灣和德國的其他供應商，因此預估每月出貨量依然能維持在20萬組左右，今年第二季營運有望創新高。控制晶片(MCU)大廠紘康(6457)則是受惠於近期額溫槍需求激增導致的MCU大缺貨，作為台灣接單量最多的廠商，紘康訂單已經排到7月份，預估4月業績還能續創新高。豪展(4735)股價比起泰博和紘康漲幅相對落後，原因在於豪展第一季出貨受到原料不足拖累，營收不如其他額溫槍廠商，但如今缺工缺料的問題已經完全解決，第一季遞延的訂單全部灌到第二季，我們看好豪展第二季業績能寫下歷史新高，預計能比第一季成長7成以上，且單季EPS有機會挑戰2元；這樣的一檔股票，目前股價還在60多元，應該有不小的上升空間。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1382期】

萬寶週刊1382期

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