聽新聞
test
0:00 / 0:00
兩檔營收季增的被動元件
【撰文／黃清照】
全球股市跌破頸線，空頭是否來襲？我勸各位投資人不要慌，因為台股本益比仍低，加上內資主導的買盤持續強勢，指數拉回就是逢低布局的機會，其實台股中的電子股表現強勁，不管事台積電、雙鴻或者上周推薦就漲停的華新科(2492)，只要在法說後大漲的公司，幾乎都以電子股為主，然而有部分悲觀投資人認為反彈盡頭已到，台股跌破5日線主要是因原油大跌緣故，傳金表現較弱，因此此時布局低估電子股最為合適，上期我推薦華新科及禾伸堂，本期我將帶大家好好認識剛發行GDR的國巨(2327)及第一季營收大成長的信昌電(6173)。
國巨稀釋股權15％換來一倍的獲利
國巨的GDR今天在盧森堡正式掛牌，訂價以4/14收盤價338元折價8.84％計算，實際發行價為每股308.1元。而國巨為什麼要發行GDR呢？最重要的原因就是以現金收購美商基美，藉此切入並站穩未來車用、航太甚至軍事的市場。到底基美是何許公司，讓國巨願意以約500億台幣收購？基美為全球最大的坦質電容廠，所生產的被動元件幾乎都是高階的領域，在車用、航太、醫療領域早已深耕多年，而且擁有多項專利，這些領域的供應商穩定不易更換，此項併購案有助於國巨切入這些領域，發揮母雞帶小雞的作用。
表面上基美的毛利率平均在3成左右，比國巨去年的平均毛利率還略減一籌，但其實看報價就知道，一樣的MLCC因為應用的領域不同，基美的報價硬是比國巨多6倍左右，只是美國的生產成本高，所以竟然毛利率比國巨來的低。
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1382期】
更多精彩文章延伸閱讀：
◎社長論劍：風險加大 小心誤會
◎期蹟再現：川普急復工 仰攻萬一
◎投資總鋪師：路孔明十年磨一劍
◎台股照明燈：兩檔營收季增的被動元件
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言