兩檔營收季增的被動元件

【撰文／黃清照】

全球股市跌破頸線，空頭是否來襲？我勸各位投資人不要慌，因為台股本益比仍低，加上內資主導的買盤持續強勢，指數拉回就是逢低布局的機會，其實台股中的電子股表現強勁，不管事台積電、雙鴻或者上周推薦就漲停的華新科(2492)，只要在法說後大漲的公司，幾乎都以電子股為主，然而有部分悲觀投資人認為反彈盡頭已到，台股跌破5日線主要是因原油大跌緣故，傳金表現較弱，因此此時布局低估電子股最為合適，上期我推薦華新科及禾伸堂，本期我將帶大家好好認識剛發行GDR的國巨(2327)及第一季營收大成長的信昌電(6173)。

國巨稀釋股權15％換來一倍的獲利

國巨的GDR今天在盧森堡正式掛牌，訂價以4/14收盤價338元折價8.84％計算，實際發行價為每股308.1元。而國巨為什麼要發行GDR呢？最重要的原因就是以現金收購美商基美，藉此切入並站穩未來車用、航太甚至軍事的市場。到底基美是何許公司，讓國巨願意以約500億台幣收購？基美為全球最大的坦質電容廠，所生產的被動元件幾乎都是高階的領域，在車用、航太、醫療領域早已深耕多年，而且擁有多項專利，這些領域的供應商穩定不易更換，此項併購案有助於國巨切入這些領域，發揮母雞帶小雞的作用。

表面上基美的毛利率平均在3成左右，比國巨去年的平均毛利率還略減一籌，但其實看報價就知道，一樣的MLCC因為應用的領域不同，基美的報價硬是比國巨多6倍左右，只是美國的生產成本高，所以竟然毛利率比國巨來的低。

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