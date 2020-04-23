譜瑞-KY：受惠iPad、Macbook出貨旺
【撰文／陳子榕】
新冠肺炎正在全球蔓延當中，歐美等國家目前仍與病毒對抗當中，由於各大國家祭出禁足令，消費市場受衝擊，但PC、伺服器及雲端等市場反倒逆勢成長，原因就在於居家辦公、教學需求增加。目前超微已率先導入高速傳輸規格PCIe Gen4，且受惠於EPYC伺服器需求持續成長，2020年上半年市占率有機會逐步穩健增加。
由於PCIe Gen4訊號傳輸速度速度倍增，使訊號源容易衰減，因此需要Retimer晶片用作補償訊號，隨著伺服器、資料中心及雲端市場需求逐步擴大，Retimer晶片需求量將不容小覷。目前針對Retimer晶片進行開發的僅少數幾家，譜瑞-KY完成研發並已經送樣，搶攻全球伺服器商機。
譜瑞蟬聯IC設計每股獲利王
譜瑞-KY (4966)去年受惠高速傳輸需求不斷成長，加上搭配源極驅動IC銷售策略奏效，營收與獲利同創歷史新高，營收118.1億元，稅後淨利24.33億元，每股純益高達31.54元，蟬聯IC設計每股獲利王。
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1382期】
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