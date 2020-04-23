最超值的iPhone SE登場！

【撰文／莊正賢】

千呼萬喚始出來，全新平價的iPhone SE終於登場，4/15晚間於官網正式亮相，有紅、黑、白色，約新台幣14500元的震撼價格，而新的iPhone SE就像是iPhone 8的機身配上iPhone 11 Pro的內部，除了搭載蘋果設計的A13仿生晶片以外，其餘規格幾乎都與iPhone 8一模一樣，使用4.7吋LCD螢幕，並配有經典的Touch ID 指紋辨識及無線充電功能，以及採用1200萬畫素f/1.8的單廣角鏡頭，這樣的配備以iPhone 6與6s系列的客群為最佳換機選擇。

預估iPhone SE的出貨量Q2約為1200～1400萬支，新iPhone SE 的策略是用最低階的機種，配備最高階的處理器，能讓蘋果在降級消費的挑戰下，服務與內容事業可望因最佳運算裝置的市占率增加而繼續成長。往年蘋概股都是上半年財報慘淡，下半年大爆發，但今年因為Q2有iPhone SE支撐業績，將淡季不淡。

A13晶片代工由台積電(2330)全拿，近期的法說會也維持良好展望，頎邦(6147)通吃驅動IC封測訂單，而大立光(3008)、玉晶光(3406)各供貨50％的前鏡頭和後鏡頭，組裝訂單則由鴻海(2317)、和碩(4938)各拿下45％、50％，台郡(6269)、臻鼎-KY(4958)、華通(2313)、欣興(3037)這些PCB廠也有受惠，但正規軍不夠飆，反而更看好其他吃到SE商機的泛蘋概股。

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