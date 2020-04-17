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邱董再造台開成為最被低估的資產股

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

連續12年獲利成為最被低估的資產股，6月董監改選值得關注

台開(2841)從1964年成立迄今已56週年，是推動台灣經濟的重要推手，初期以配合政府開發需求之使命，成功開發30個工業區、全台多處商辦及住宅，是台灣歷史最悠久、土地開發資歷最厚實的業者，歷經50多載，締造台灣產業園區最輝煌的開發實績。完成開發工業區30處，總開發面績超過4,500公頃，並率先導入「生產、生活、生態」三生一體之良好生態環境，帶動台灣產業升級及園區轉型。近20年台開產業開發許多大案，有台灣第一座工業區--台中工業區、新板特區、三峽台北大學(台灣第一座大學城) 、台中精密機械園區(台灣第一個精密機械園區)。

而自從邱董入主台開後，秉持過去輝煌之開發實績，並以文化創意與科技創新之挹注，整個可開發之45公頃花蓮洄瀾灣園區更具價值，其中花蓮22公頃工業區更名為光華樂活創意園區，另新天堂樂園成為花蓮新地標外，加總洄瀾山居、新天堂樂園2旅館、初雲樓等超過1500戶養生宅，是亞洲最大養生村。另新埔「雲夢山丘」28公頃，也開發成為台灣的輕井澤。

邱董揭櫫「以文化為靈魂，引科技為脈絡，為土地注入新價值」的企業核心理念，並以台灣土地開發公司為首，陸續拓展版圖成為台灣土地開發集團，母子孫公司各司其職全面積極推動「文化創意、科技創新」理念，為台灣珍貴的土地注入全新價值，帶給人們全方位的永續優質生活環境。

連續12年獲利 股價淨值比超低

台開自2008年完全民營化，已連續12年獲利，2008年當時實收資本額只有30億，股東權益總額為33.61億，每股淨值為11.5元，去年實收資本額已成長為76億，股東權益總額197.66億，保留盈餘高達115.38億。負債比更自2008年民營化後77％，之後逐年降低至2019年為47％。資產總額自2008年147.21億，大幅成長到2019年376.38億，均是優質土地開發之綜效提升。每股淨值更是高達26.06，股價淨值比只有0.4，堪稱最便宜的資產股。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1381期】

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