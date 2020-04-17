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牧德推防疫新品注活水

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

牧德(3563)為專業PCB檢測設備供應商，主要營業項目為PCB鑽孔，與成型製程量測、PCB線路檢查系列，及HDI與IC載板檢查系列設備，為機械視覺檢測及量測系統之專業設備商。這次新冠肺炎疫情，對所有的企業都是極大的考驗，牧德認為PCB事業群業務及服務管理，早就以大陸主管統轄全部，堪稱業務客服在地化最徹底的公司，因此這波台灣人力難以支援大陸的狀況下，仍能因應；此時是考驗一家公司體質是否夠強的時候。牧德擁有體質好、大陸深耕的優勢，因此牧德把握把危機化為轉機的機會，保留了部份盈餘，並現增5.3億元，牧德對此疫情時期的考驗，已做好準備。

牧德申請專利「可攜式滅菌口罩結構」 幫助國內抗疫

牧德加強防疫，目前已推出三階段計畫因應疫情升溫。牧德申請新專利「可攜式滅菌口罩結構」，目前專利已送件，主要是為了拋磚引玉。牧德認為，口罩都是防堵的概念，觀念是消極，應該要殺死病毒，而不是單單過濾病毒，因此想出做殺菌的口罩，比如說抽風把氣弄進來，高溫加熱殺死病毒，隨後快速讓它冷，這是一次性把傳染跟防疫解決。

雖疫情猖獗，但牧德去年所做的佈局今年浮現，第一季業績仍創同期新高，而這次疫情對所有企業是極大的考驗，尤其在台灣半導體的市場裡，牧德此時正是攻佔市場的時機。牧德3月營收約2.53億元，月增13.71％，年增0.29％，皆為雙成長，也創下同期歷史新高。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1381期】

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