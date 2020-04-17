晶電Mini LED即將大爆發

【撰文／王榮旭】

中國大陸疫情最嚴重的武漢已經於4月8日解除封鎖，歐洲兩大疫情震央義大利和西班牙確診人數也已通過拐點，開始計畫逐步解除封鎖。目前全球最大重災區剩下美國，而美國的新增確診已連續多日下滑，疫情最嚴重的紐約也開始考慮解封；如果未來紐約州能夠解封，是否也就暗示美國疫情可能已經見頂？美股近日不因疫情嚴重而下跌，反而強勢反彈，而台股在清明連假後大漲近800點，那指及費半已經收復年線，大盤有機會挑戰年線「萬一」；股價永遠反映未來，Q1財報短暫反應，重點是Q2的展望，歐美疫情3月爆發，4月開始需求恐將急凍，因此Q1財報好還不夠，如果Q2營收下滑，股價拉回的壓力就會較大，反之Q2業績能打敗歐美疫情的利空，股價反彈的續航力就會更強，5G基站、雲端伺服器、NB與平板供應鏈以及生醫防疫四大族群有望第二季業績勝過第一季(生醫我會另闢專欄討論)。

欣興ABF產能持續滿載

近期傳出ABF載板訂單大增，產能滿載到第三季，就是因為ABF載板大量運用在5G基站和雲端伺服器；中國大陸復工後全力推動5G基站建設，而雲端伺服器也受惠疫情需求逆勢增長。南電(8046)股價領先大盤創新高，是ABF三雄中最強的，原因就在於其產品多用於網通與伺服器，受惠最為直接；再加上大股東南亞(1303)持股近67％，具有籌碼集中的優勢，預估南電今年EPS將有2-3，遠超去年的0.48。另一個ABF龍頭是欣興(3037)，目前產量居全球之冠，照理說受惠應該最大，但由於籌碼沒有南電集中，且產品多用於手機供應鏈，因此受到的負面影響較大。但預估今年欣興EPS能夠達到2.5-3.5，EPS不輸南電；如今南電股價已飆破60元，還在30多元的欣興比價空間也就拉大了。