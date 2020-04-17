3月營收創高股該怎麼選？

【撰文／莊正賢】

美國每日新增死亡人數連續三天下滑，最壞情況已經過去了，紐約州重啟經濟計劃，另外川普政府已接近完成重啟美國經濟的計劃，暗示5月1日為可能的開放復工，在疫情趨緩下，全球股市都創下反彈高點。

台股回補了3/13的空方缺口，下彎的季線是下個多方挑戰的壓力區，月線也已經向上翻揚助漲，至5/15前Q1財報以及4月營收公布前，現階段進入業績空窗期，因此盤面的焦點就會落在3月營收的業績股，45檔3月營收創新高，但要怎麼選股才能選到黑馬呢？

防疫股營收創高 但要反向調節

這次的疫情擴及全球國家，遠遠超過當年SARS只影響中國、台灣兩地，這次的防疫股成為了Q1至今的多頭要角，但是隨著最嚴重的歐美疫情轉向趨緩，就要適度調節這些3月營收創新高的防疫股。口罩廠恆大(1325)3月營收2.62億創新高，月增145％、年增283％，2月自結EPS 0.23元，股價漲到最高56元，高檔出現白色十字線；MCU廠紘康(6457)3月營收0.96億，月增90.12％、年增66.36％，松翰(5471) 3月營收4.52億，月增114.17％，年增79.76％，兩者都創下歷史新高，全球積極採取防疫措施，醫療量測、影像控制晶片需求強勁，股價都大漲一波；額溫槍紅外線廠的熱映(3373)3月營收再創高達2.03億，月增63.44％、年增238.56％，前兩月自結EPS1.45元，光Q1可能就能賺3元以上，股價78.2元，但離月線乖離過大，都應適度反向調節，有回檔再介入。