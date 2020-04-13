快訊

直播／酒店公關與華航班機還沒驗完 指揮中心1400記者會

「呃」惹議 新加坡總理夫人回應了：原諒錯誤啦！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華安醫學最快下半年申請登櫃

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／吳恆濱】

旗下產品F703、F701授權金潛在利益驚人

華安(6657)為ENERGI小分子化合物為主體的多功醫藥開發專家，過去萬寶也多次專訪華安醫學的經營團隊，如今 華安4/1已順利取得會計師「內部控制專案審查報告」，即將開花結果，預計今年下半年申請上櫃。

華安醫學的ENERGI平台，以特有的核心技術ENERGI小分子化合物為主體，藉由活化細胞能量調節關鍵酵素AMPK(AMP-activated protein kinase)，用以增加細胞能量ATP(adenosine triphosphate)，以促進人體受傷細胞自癒(healing)，為全球唯一結合個人體內能量自癒本身疾病的新路徑。

ENERGI平台應用多領域 已陸續開花結果

從設立之時就相當了解自己的市場定位，以選擇無藥可用或是未被滿足的藥品市場作為切入點，已陸續取得美國、日本及台灣等多項專利，選擇最需要「自癒」傷口癒合的新藥開發，不跟隨市場潮流做癌症大藥競爭，其中公司產品ENERGI-F703 DFU糖尿病足潰瘍凝膠、ENERGI-F701防止落髮外用噴劑短短三年內已經達成收案完畢階段。

華安ENERGI平台應用性廣泛，除了進度較快的F703 DFU及F701外，旗下仍有多種方案正在萌芽，如ENERGI-F703VLU下肢靜脈性潰瘍凝膠，主要針對腳血液循環不好、靜脈曲張導致腳有傷口的病患，預計今年年底送件，2020年開始收案；ENERGI-F703 EB主要針對「罕見疾病泡泡龍」新藥，產品為大疱性表皮鬆解症傷口癒合凝膠，目前公司已向衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出罕見見疾病藥物認可之意見，未來將計畫授權美國藥廠；ENERGI-F705主要是針對巴金森氏症，是公司產品中目前唯一口服新藥，目前進度臨床試驗第一期臨床，泡泡龍罕病藥有可能將會是華安第一個孵化授權金的藥。

旗下產品即將開花結果 擁有龐大商機

華安以「合作開發」及「技術授權」為主要公司營運及獲利的商業模式，並視實際情形專利授權與國際大廠進行合作開發及全球三期臨床試驗，目前已有來自歐美日等數十家國際藥廠具高度興趣。

糖尿病足傷口是華安醫學最先挑戰的項目之一，根據統計全世界每十一人就有一人罹患糖尿病，這些病患常常因為腳的血液循環不佳，或是血管、神經病變，導致腳部出現潰瘍、壞死，嚴重者甚是要面臨截肢，是糖尿病患者常見的併發症之一，而糖尿病患者15～20％併發DFU，經統計全球患者人數高達6700萬人，可以看出糖尿病足潰瘍傷口照護市場相當大，以二期通過後的授權金估算，平均授權金為5000萬美金，平均分潤為9.5～10％，而到藥物上市前授權金可達2億美元，以藥物上市後到專利到期前分潤可達20億美元。

【訂閱完整內容請見《萬寶週刊電子版》】

萬寶週刊1380期

相關新聞

華安醫學最快下半年申請登櫃

華安(6657)為ENERGI小分子化合物為主體的多功醫藥開發專家，過去萬寶也多次專訪華安醫學的經營團隊，如今 華安4/1已順利取得會計師「內部控制專案審查報告」，即將開花結果，預計今年下半年申請上櫃......

兩檔CCL廠因疫情大漲

美國確診人數呈放緩趨勢，川普政府5日也指出，住院率也趨於穩定，有助於提升華爾街情緒，同時，紐約州5日報告有594例新增死亡案例......

茂林-KY：遞延訂單Q2加快出貨

疫情讓全球在家辦公、上學的人口持續增加，也帶動筆電、平板電腦或桌上型電腦需求激增，陸續傳出通路商搶購一空訊息......

晶電Mini LED商機即將爆發

上週末川普表示，未來兩週是美國新冠疫情最艱難時刻，會有很多人死，股市往往事先反應，Q1美股道瓊大跌了6,621點、跌幅達23.2％，台股也重挫2,289點......

三星退出LCD 面板大風吹

南韓面板大廠三星宣布退出LCD，未來將聚焦OLED面板，轉單話題效應持續延燒，因韓廠減產效應，液晶面板價格有機會在今年第1季走揚......

精選20檔2019年報三率三升股

在美國紐約疫情趨緩下，全球股市加速反彈，紛紛創下波段新高，台股也不例外，從低點8532點漲到最高10149點......

鎖定內需股：凱勝綠能

2020年最大黑天鵝「新冠病毒」疫情衝擊全球，世界各國實施鎖國政策圍堵疫情延燒，所有各大經濟體大受影響......

兩檔低本益比遭誤殺的好股

武漢疫情在歐美越來越嚴重，美股走勢變得十分不穩定，而中國疫情開始控制住，包括其他亞洲國家，如韓國、日本、新加坡等都有效減少疫情持續擴張......

鈺太：在家辦公防疫受惠股

鈺太科技(6679)為MEMS麥克風封裝大廠。有別於現有MEMS麥克風聲孔位置在上聲孔(Top-Port)及下聲孔(Bottom-Port)兩種......

世芯中國伺服器需求增

大盤8523低點反彈近1500點到9955，就幅度上來講，再漲200~300點，就到達這波下跌幅度的一半，這裡也是大盤月線的位置，因此我估計大盤在10000~10250之間的這個位置，壓力會比較大。後續大盤能不能順利突破這個反壓......

聯詠：疫情下脫穎而出

儘管3月份很多公司股價豬羊變色，不少股票從高點跌下來，股價打了對折，但此時卻是撿便宜的好機會。觀察指數部分，加權指數持續往月線靠攏，有展望、有業績的好公司均已反彈至月線之上，低本益比的成長股將隨之落後補漲......

Q4財報黑馬股

三月全世界的金融市場驚濤駭浪，先是殺多再軋空，全球量化寬鬆以及經濟紓困方案，錢從天上灑下來，在資金泛濫的預期心理......

熱門新聞

華安醫學最快下半年申請登櫃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。