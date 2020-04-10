兩檔CCL廠因疫情大漲
【撰文／黃清照】
美國確診人數呈放緩趨勢，川普政府5日也指出，住院率也趨於穩定，有助於提升華爾街情緒，同時，紐約州5日報告有594例新增死亡案例，少於4日的630例，這是與冠狀病毒相關的每日死亡人數首次出現下降，而歐洲多國感染和死亡速度也都有放緩的跡象。而各國實施降息加QE的政策，也使熱錢到處亂竄，清明連假後，國際股市紛紛站穩月線之上，台股本周也跟上補漲行列，大盤、櫃買指數雙雙站穩月線之上，台股有很多本低本益比的超跌好公司，自然也展開落後補漲，我認為這一波反彈回季線的機會很大，而且將由超跌低本益比的公司帶頭補漲，投資人當然不可以錯過這麼好的行情。
哪些股票是低基期、低本益比的公司，過去我說的汽車零組件股，本周已經展開大漲，貿聯-KY、勝麗、劍麟、皇田、胡連、廣華-KY、東陽、堤維西等等，股價都已站上月線，逐漸往季線靠攏，請投資朋友此時不要追高，好股票是在拉回時買入，因此不必在此時追高。
疫情肆虐 加速伺服器、網通發展
超跌低本益比的公司帶頭補漲，其中業績佼佼者當屬CCL族群的台光電(2383)了，銅箔基板廠台光電過去終端產品以手機為主，近年來加重在網通、伺服器及車用市場，並於去年下半年開始發酵。今年3月營收較上月增長22.1％，為今年單月營收新高，法人預估台光電大陸廠區將陸續復工，會回到以往正常水準，加上中國加速5G基地台建設，台光電上半年業績有機會優於去年同期。
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1380期】
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