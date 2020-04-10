茂林-KY：遞延訂單Q2加快出貨

【撰文／陳子榕】

疫情讓全球在家辦公、上學的人口持續增加，也帶動筆電、平板電腦或桌上型電腦需求激增，陸續傳出通路商搶購一空訊息，也帶動相關零組件族群股價跟著帶量上攻，人氣快速增溫。受到肺炎疫情影響，很多人被迫在家裡做遠距上班或上課，因而推升企業及個人增加對桌上電腦、筆電、平板電腦、遠端網通產品的需要及支出，造就近期相關產業出現缺貨或是市場供應吃緊的情況。相關零組件廠商在大陸工廠逐步復工後均接到客戶持續催貨通知，除了積極進行之前遞延的訂單拉貨外，後續追單的力道也持續加大，品牌廠積極搶資源，預計此波急單需求的排單時程可望延續到4月至5月大致沒問題。

茂林-KY自結2月小虧

因新冠肺炎疫情衝擊，茂林-KY(4935)2月營收3.55億元，月減15.48％，年增率5成，由於工作天數減少、稼動率低等因素，單月虧損200萬元，惟復工之後，3月復工率持續拉升到7～8成，遞延的訂單在第二季加快出貨，3月薪資每名員工加發3600元之防疫津貼。今年上半年茂林IT產品接單能見度佳，上海廠因應接單成長，發光鍵盤月產能由100萬片，擴充到200萬片，惟2月疫情突發因素，相關供應鏈停工影響，今年前2月營收7.75億元，年增14.07％。

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