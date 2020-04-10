晶電Mini LED商機即將爆發

【撰文／王榮旭】

上週末川普表示，未來兩週是美國新冠疫情最艱難時刻，會有很多人死，股市往往事先反應，Q1美股道瓊大跌了6,621點、跌幅達23.2％，台股也重挫2,289點、下跌幅度達到19％，已經反應疫情利空，隨義大利等重大災區疫情減緩，是否暗示美國疫情也即將見頂？股市會說話，本週美股四大指數大漲站回月線，道瓊指數從低檔反彈上來超過4000點，台股從8523也反彈近1500點，萬點再現，跌破很多人的眼鏡，未來若美股持續利空不跌，會引發資金及軋空行情。

台股持續反彈釀軋空

Q1美股大跌，導致外資瘋狂賣股求現，外資賣超台股Q1達5297億元，一季賣超金額比2008年金融海嘯一整年賣超4706億元還要多，Q1台幣卻只貶值1.48角貶幅僅0.5％，台股大盤卻大跌19％，同樣的錢現在可以買更多的股票，若美股續揚，台股擁高殖利率優勢，外資沒有不回補的道理，屆時錢滿為患將灌爆股市，不僅法人連內資散戶也被軋空手，上市櫃融資Q1大減768億元，4月也幾乎沒有回補多少，大盤卻已經拉1500點，而全球央行降息及政府瘋狂砸錢救市的效益後面才剛要開始；行情持續反彈，選股回歸基本面，上週1380期看好散熱模組的泰碩(3338)和CCL的聯茂(6213)這波領先大盤站回年線，必然有強大基本面支撐，果真3月營收分創歷史次高及歷史新高，股價逼近今年前高，短線震盪正常，待籌碼換手再攻，世芯-KY(3661)受惠美國疫情爆發進一步推升中國自主生產晶片的需求，這波守住年線後又重返200元以上高檔區，彈幅達4成，業績好股恢復能力就是比別人強。

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