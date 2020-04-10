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三星退出LCD 面板大風吹

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

南韓面板大廠三星宣布退出LCD，未來將聚焦OLED面板，轉單話題效應持續延燒，因韓廠減產效應，液晶面板價格有機會在今年第1季走揚，「面板雙虎」友達(2409)和群創(3481)受激勵，領軍從底部強彈，除了面板雙虎，相關零組件也受惠，其中生產偏光板的誠美材(4960)表現最為強勢，連飆五根停板，但畢竟漲多也不建議投資人追價，本期週刊精選五檔具有投資價值的面板零組件類股。

瑞儀今年現金殖利率高 投信逢低卡位

背光模組大廠瑞儀(6176)去年獲利創歷史新高，全年EPS為12.62元，繳出年增16.5%的優異成績，股價去年也創了過去三年的波段新高129元，近期受新冠肺炎疫情影響，今年前2個月合併營收約52.03億，年減45.6%，第一季營收整體營收回落，但隨著中國廠區復工率回穩，以及訂單遞延出貨，受惠疫情影響，遠距工作或教學工具可望帶動筆電和平板需求，蘋果4月追加iPad和MacBook訂單，第二季營運有望優於去年同期。

瑞儀過去三年都繳出一個股本的成績單，2017年賺10.68元，2018年賺10.98元，2019年獲利更是創歷史新高12.62元，此次股災讓獲利績優生難以倖免，股價從百元跌到69.7元才止跌，股價在80元附近整理，本益比只剩8倍相當便宜。從配息狀況來看，瑞儀近三年現金股息為5.43元，換算現金殖利率高達6.7%，也難怪投信也從3/16就開始介入，買超近5000張，看好瑞儀擁有低本益比及高殖利率的基本面保護，相信在三星宣布停產LCD面板後，整體面板產業大洗盤，第一季將是瑞儀今年低點，瑞儀第二季能恢復以往表現，在此波中級反彈行情下，瑞儀是一個進可攻退可守的選擇。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1380期】

萬寶週刊1380期

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