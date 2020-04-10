精選20檔2019年報三率三升股

【撰文／莊正賢】

在美國紐約疫情趨緩下，全球股市加速反彈，紛紛創下波段新高，台股也不例外，從低點8532點漲到最高10149點，反彈逼近約20％，突破月線轉強，但也因為急速的反彈，讓投資人很難切入，因此要留意拉回到月線的買點。本期專欄精選了20檔2019年報三率三升的優質股，提供投資人在拉回時可以留意的方向。

無懼疫情 欣興擴大資本支出

以迎接5G應用的需求，尤其是在基地台、高速運算、人工智慧、網路通訊設備等應用，ABF載板成為最重要的一環，使用的面積、層板數變大變多，大量消耗產能，導致供不應求，甚至開始漲價。

欣興(3037)是全球最大的載板廠，去年最初規劃2020年資本支出為162億元，但近期提高到247億元，完全無視疫情的影響，這表示5G、高速運算的需求實在太大了，有些人認為此一龐大支出，會擔心連年龐大的折舊，恐壓抑欣興獲利的成長走勢，但是如果不是需求那麼強大，欣興何必急著要擴廠呢?

2019年欣興資本支出110億，其中50～55％用於擴充載板產能20％，以ABF載板為主，30％用於黃石新廠、15～20％用於汰舊換新，今年的247億擴充大計畫，主要是載板佔90％，包括楊梅廠60～65％，全部用於擴充ABF載板，至於蘇州廠、山鶯廠、新豐廠佔20～25％。公司特別強調，這是配合主要客戶增加產能、高階設備售價高，為中長期投資計劃，不會因為短期疫情而大幅變更，這些客戶正是華為、AMD、Intel。特別楊梅新廠，就是為了某特定客戶而擴廠，其資本支出將主要集中在2020年和2021年，初期以設施為主，楊梅廠區預計在2022年上半年開始量產，2024年滿載。

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