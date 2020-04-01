鎖定內需股：凱勝綠能

凱勝綠能打造規模最大電動車生產基地即將完工

2020年最大黑天鵝「新冠病毒」疫情衝擊全球，世界各國實施鎖國政策圍堵疫情延燒，所有各大經濟體大受影響，全球觀光業、飯店業及各行服務業遭受大挑戰停滯，但是全球仍持續轉動，很多長遠性政策仍持續發展，此波疫情連帶影響股市，面臨股災可以鎖定內需股，新能源政策是政府所推廣的新興產業之一，本期所介紹的凱勝綠能(2246)正是「電動車」的明日之星，全新開發的第二代全新電動巴士已經陸續交車給各大客運業者，3月初完成現金增資，嘉義馬稠後新廠即將投產，值得留意!

2030年300億投入電動巴士

汽車電動化是全球汽車發展的趨勢，去燃油化朝向電動化將為汽車產業帶來創新的發展模式，各國政府也無不傾全力投入，但是電動化運輸工具目前仍在萌芽期，對於傳統內燃機運輸工具而言，取得成本相對高昂，因此若是沒有取得政府補助，公司要自行研發及生產更是天方夜譚。

交通部先前宣布要投入300億來帶動整體電動巴士發展，將在2030年前全力推動電動巴士，除了市區公車電動化包含偏鄉客運、高速公路客運，全部都要電動化；根據萬寶自行估計(參考附表)，總體電動大巴士未來三年需求總量為850輛，總金額約達93.5億，光是2020年就有將近300台的需求，有了政府政策支持，相信未來這10年內這個產業市場仍無法飽和。

凱勝綠能為電動巴士領導廠商

台灣電動巴士市場目前廠商有凱勝綠能、華德動能、唐榮申沃、創奕金旅、總盈金龍，凱勝綠能是全台電動巴士領導品牌，根據國內電動巴士銷售數據統計，凱勝綠能低地版電動巴士掛牌數量就達150台，市佔率高達33％，2018年K9交車合計138台，2019年12月及2020年1月推出電動巴士新規格(K9-DA)，首批12台已分別交付給客運業者投入雙北地區的幹線公車服務。

第二代K9-DA電動巴士全新進化，使用二代鋁合金模組化車身，相比一代更為堅固與強韌，推出新一代動力馬達大幅提升馬力，以及水冷式電池系統，有效提升電池抗熱衰能力。除此之外，凱勝亦積極投入各種商用車型，如2020年第二季即將取得底盤合格證的K6電動巴士、K10機場接駁電動巴士，以規格14米專案接單生產、e6H全電動小客車，以及全系列的電動堆高機。

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