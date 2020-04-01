兩檔低本益比遭誤殺的好股

【撰文／黃清照】

武漢疫情在歐美越來越嚴重，美股走勢變得十分不穩定，而中國疫情開始控制住，包括其他亞洲國家，如韓國、日本、新加坡等都有效減少疫情持續擴張。台股本周適逢清明連假，預估市場交易熱度會減少，而美國本周則開始公布各項經濟數據，包括美國汽車銷售、製造業調查、就業數據等將紛紛出爐，市場早就預期經濟數據不好，我認為反而有可能是一個新的拐點，利空出盡將很有可能在本周摩台結算後上演。雖然有上漲的機會，但我建議投資朋友不要再這裡追高，有拉回逢低分批布局。

為升祭出庫藏股 谷底反彈

前兩期我介紹台股最低本益比的族群之一汽車零組件，上周也隨大盤反彈向上，長線仍看好，本期再介紹兩檔汽車零組件股本益比一樣低，適合長線分批佈局。

為升(2231)一向是汽車零組件族群中的績優升，股價因疫情影響慘招腰斬，由200元以上跌破百元，而3/25實施庫藏股，股價開始止跌回升，公司此次庫藏股決議將於兩個月內預計買回5000張，買回價格落在90～140元之間。由於上半年疫情影響，消費者對替換件的需求降低，預期公司上半年TPMS及毫米波雷達兩大產品線營收都將衰退，但若疫情趨緩，下半年營收可望恢復成長，雷達產品營收可望出現倍增。

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