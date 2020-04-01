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台師大學生確診新冠肺炎 全校6日至17日改遠距教學

鈺太：在家辦公防疫受惠股

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

鈺太科技(6679)為MEMS麥克風封裝大廠。有別於現有MEMS麥克風聲孔位置在上聲孔(Top-Port)及下聲孔(Bottom-Port)兩種。鈺太科技最新一代產品ZTS6021採用最新開發的側聲孔(Side-Port)設計成功將MEMS麥克風(含導聲管)整體高度由1.6mm降低至1.1mm，這項設計將為智能手機的系統開發提供更靈活的運用空間。透過改變麥克風聲孔的位置，進而避免聲音氣流直接噴向該麥克風晶片，因此減少灰塵對該麥克風晶片中之該聲膜的干擾。

近期，新冠肺炎疫情全球爆發後，在家工作已成為新趨勢，加上對Windows 10的通訊功能需求，Windows筆記型電腦全球換機需求自3月開始顯著成長，根據最新調查顯示，今年第2季Windows筆記型電腦關鍵訂單出貨預估成長約20～30％，鈺太受惠程度大。

根據市調機構Counterpoint Research表示，TWS(真無線藍牙立體聲)耳機2020年全球出貨量將達2.3億副，比去年激增91.6％，預估2019-2022年的年複合成長率將有8成，將重現2009-2012年智慧型手機的爆發性成長。蘋果在2020全年市佔率有望維持5成以上，AirPods與AirPods Pro今年穩居全球TWS耳機市佔率之冠可期，鈺太受惠程度大。

鈺太實施庫藏股 3/25日起擬買回1800張

2019冠狀病毒疾病，COVID-19疫情延燒，市場恐慌氣氛濃厚，國際股市劇烈震盪，鈺太預計3月25日至5月22日買回1800張庫藏股，買回區間價格新台幣80至187元，買回的庫藏股將轉讓予員工。

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萬寶週刊1379期

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